法國媒體：中國從世界工廠　變成科技碾壓者

在20世紀，中國被稱為「世界工廠」，「中國製造」的產品陸續進入了國際市場。近年來，隨著中國經濟的發展，以及工人工資水準的提高，中國的勞動力成本加大，雖然仍然保留著「世界工廠」的地位，但是在該領域也面臨著印度、越南等國的競爭。

但是，中國在發展成為「世界工廠」的同時，在科技領域也取得了很大的進步。中國正積極轉型勞動密集型產業。

華為在5G領域的成就體現了中國製造業和中國科技都在進步。（新華社）

法國《挑戰》周刊網站當地時間5月9日發佈了保羅·盧比埃（Paul Rubier）的題為《中國從曾經的世界工廠變成科技碾壓者》的文章稱，中國企業——特別是高技術領域的電信企業，採用技術競爭力非常強的設備在世界各地揚名立萬。在華為後面還有一支讓中國驕傲的龐大隊伍：手機製造商OPPO、電商巨頭阿裡巴巴、電信企業中興、手機商小米、搜尋引擎百度……中國大量投資交通領域，汽車生產商比亞迪和吉利也有很多專利。

文章指出，高技術只是中國實力的一部分。中國有條不紊地投資了所有知識領域。2015年，中國科學家因對抗瘧疾藥物青蒿素的研究而獲得諾貝爾生理學或醫學獎。2003年，中國成功實現首次載人航太飛行。2012年中國將自己首個女航太員進入太空。2017年，中國拿下的一個「世界第一」震驚科研界：實現了超過1,200公里的量子糾纏分發，歐洲人和美國人在這方面只能做到短距離。2019年，中國成為全球航太發射次數最多的國家。

基礎研究產出中國排名第二

在最新出爐的2019年自然指數國家排行榜中（自然指數是由國際頂級期刊《自然》在2014年提出的，通過統計82家自然科學一流期刊上發表的文章，來評估各個國家或研究機構的基礎研究產出），第一位是美國20,152.48，第二位是中國13,566.11，第三位是德國4,545.7。美國是中國的1.49倍（2013年，美國的自然指數大約是中國的3.6倍），中國是德國的2.98倍。第四位到第十位，是英國、日本、法國、加拿大、瑞士、韓國和澳洲。

另據中國媒體澎湃新聞報道，從中國科技部科技評估中心獲悉，《中國科技成果轉化2019年度報吿（高等院校與科研院所篇）》近日在全國出版。報吿顯示，2018年，3,200家高校院所以轉讓、許可、作價投資方式轉化科技成果的合同金額達177.3億元人民幣，按年增長52.2%，合同項數為11,302項。