【異動股】平安好醫生免CEO職務　曾瀉一成

平安好醫生（1833）公布由於王濤個人原因，董事會決定免去其董事會主席、執行董事、首席執行官職務，並委任方蔚豪將出任執行董事、臨時董事會主席、首席執行官。

平安好醫生開市曾瀉一成，低見100元，成交額超3億元。

現年47歲的方蔚豪為現任平安醫保科技聯席董事長兼CEO，平安租賃董事長兼CEO。他於 2012年8月加入中國平安集團，參與創建了平安租賃公司，提前佈局汽車融資、健康檢測中心、小微租賃等垂直業務增長領域。尤其在醫療健康領域，積極落實平安集團「醫療健康生態圈」戰略，建立平安健康（檢測）中心，在全國首創影像診斷、醫學檢驗和精密檢查「三位一體」的第三方醫療服務業態，積極推進國家分級診療政策順利落地。

平安好醫生指，公司擁有成熟的公司治理、完備的經營管理決策機制，管理層的變動不影響公司的正常經營和管理。作爲中國最大的互聯網醫療健康服務平台，公司依托成熟的互聯網醫療平台運營經驗和強大的人工智能技術，業績持續向好，各項業務呈現蓬勃向上的發展勢頭。作爲平安集團醫療健康生態圈的重要成員，在新任董事長的帶領下，公司將抓住互聯網醫療行業的重大發展機遇，進一步打通平安醫療健康生態圈閉環，爲用戶提供線上線下一體化的醫療健康服務，實現長期、可持續健康發展。