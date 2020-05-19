美退休基金不投資中資股？　滙豐料難全面退出　對A股需求仍殷切

美國聯邦退休基金暫停投資中資股，涉及金額為45億元（美元‧下同）。不過滙豐在最新報告內指出，預期美國退休基金難以退出中資股投資；又認為就算全面退出，對中國影響有限，與內地進一步改革及開放，預料未來數年對A股需求仍殷切。

報告指出美國政府已下令主要聯邦退休基金停止投資中資股，包括對美國預託證券（ADR）﹑及在香港及A股掛牌的上市公司，顯示未來數個月流入相關股票的45億元資金，走勢逆轉；並預期其他政府退休基金﹑大學及美國企業亦有機會重新檢視其退休投資策略。

滙豐前海證券研究部主管孫瑜在報告內指出，預料美國退休金持有總值2,500億元中資股，佔所有美國退休金的總額0.8%，持有A股總值50億元，佔整體體市值約0.06%。因此所有美國退休基金不再持有中資股，相信是不可能，對中國股市影響有限。

美退休基金持有A股總值50億元

他又預期即使今年內MSCI明晟公司，不再增加A股納入旗下指數，預料在全球主動型基金帶動下，未來數據對A股需求或高達3,500億元。

由於中國持續刺激措施及經濟轉型，滙豐對中資股維持建設性看法。同時認為中國政府正在推進金融市場改革，為外資進一步開啟大門，如撤銷合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，及簡化資金匯出入手續，預料可促進境外投資者參與內地金融市場。