永明金融：逾七成打工仔認為疫情後應繼續在家工作

疫情下不少企業讓員工在家工作，永明金融的「香港打工仔職場健康調查」發現，62%打工仔在1至4月曾在家工作，大部分受訪者均認為疫情完結後應繼續彈性工作安排，包括：在家工作成為恒常 （73%）、每日彈性上班時間 （83%）、以及每周彈性上班工時 （77%）。

有84%曾在家工作的員工表示這能讓他們更能騰出時間做私人事務、81%稱精神更輕鬆愉快、69%表示因此與同住家人關係變好。被問及在此期間因在家工作而少了時間與上司及同事見面，分別有82%及67%受訪者感到快樂。

調查在4月29日至5月6日進行，以網上問卷形式訪問了810名於辦公室工作的在職人士。

身心健康員工有較高生產力

永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣說不少外國研究指出，身心健康的員工有較高生產力，他們會請較少病假，對公司有較高歸屬感。對於如何避免僱主覺得員工在偷懶，她認為重點是員工及公司要有良好的溝通，令僱主更信任員工。

她透露永明金融在1月初至5月中旬實施在家工作，主要是使用視像會議程式Zoom來開會及舉辦員工聚會，小組組長期間亦與員工保持溝通，了解他們的工作進度。因應疫情，公司亦推出更多員工福利，例如：購買口罩、洗手液、工作枱及凳給員工，讓他們安心在家工作，也會了解員工的需要，再於工作安排上作適當調配。

另外，疫情令打工仔更關注健康問題，有72%受訪者表示保持身體健康為未來5年首要人生目標。馮婉欣表示疫情下客人仍繼續投保，首季銷售額達標，當中延期年金、健康相關的保險產品銷售增加。

保監局早前放寬遙距銷售產品規定，永明金融在4月23日推出嶄新數碼銷售系統，馮婉欣指系統使用率高，合乎公司預期，未來如保監局繼續推行相關政策，會作配合。