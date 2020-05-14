【新冠肺炎】全球科技公司鼓勵在家工作　只有Apple要人復工？

【Apple員工要復工！】全球受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，好多公司都停工或讓員工在家工作，雖然香港人HOME OFFICE的歡樂時光早已過去，不過歐美的疫情仍十分嚴重，基本上保持住人人足不出戶狀態，但近日科技龍頭Apple（蘋果公司）則搶先要求員工重返辦工室，比其他同業如Google、Twitter等公司都來得早。

據 Bloomberg 報道，Apple CEO Tim Cook早在4月已計劃要求旗下員工結束 HOME OFFICE ，包括在美國加州的總部在內，全球員工都要於月內陸續復工。計劃會分階段進行，首先由工種偏向「無法在家工作」的同事開始，據知這部分多數是硬件的開發人員。而第二階段復工則定於7月，務求到時可全數人員都重回正軌工作，看來是不希望新產品推出日期受到太大影響。至於全球多個地區都停業一段時間的 Apple Store 則在5月尾陸續重開，而公司則要求員工均要戴口罩上班。

Apple store將在5月尾陸續重開。（路透社）

疫情如果開始穩定大家要正常復工也無可厚非，但在科技界目前則只有Apple「領先」這項政策，據外媒報道Google和Facebook正計劃本年內也維持HOME OFFICE，而Amazon就暫時設期至10月初，不過最厲害還是Twitter，該公司早前宣布讓旗下員工無限期在家工作，直至另行通知。對打工仔來說也真是很有良心，不知Apple員工會否想跳槽？

Twitter的無限期HOME OFFICE被打工仔視為德政。

資料來源：Bloomberg

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