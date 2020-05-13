Twitter 宣布員工可永久在家工作：「過去數月證明此模式可行」

新冠肺炎疫情在世界各地爆發之後，不同企業為了保持社交距離，決定讓員工在家上班（Home Office／Work From Home）。 而當香港打工仔都相繼復工之際，著名社交網站 Twitter 卻宣布：員工可以繼續在家上班，直到永遠。

Twitter 在眾多科企當中，算是第一批讓員工實行在家工作的，然而在日前的官方博文中 Twitter 方面就表明：「我們不打算成為第一批要求員工回辦公室上班的公司之一」。

Twitter 方面表明，如果員工想在往後繼續在家工作，公司會配合（圖 Twitter Official Blog）

在聲明當中，Twitter 指他們證明了分散、去中心化的工作模式於過去數月的疫情中於他們而言可行，故如果員工想在往後繼續同樣的工作模式，高層表示願意配合。

Twitter 方面的辦公室會繼續存在，只不過在 9 月前都不會重開，而即使重開，亦不會一次過全部開放，與此同時，回不回去辦公室工作也是員工自行決定。

但話說回頭，雖然 Twitter 方面不打算強制員工回辦公室工作，但只要看看 Twitter 辦公室的環境，就會明白 － 根本不會想留在家呀……▼▼▼▼▼按圖放大看 Twitter 辦公室環境▼▼▼▼▼

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資料來源：Twitter