【兩會2020】政府工作報告：發展工業互聯網　拓展5G應用

全國人大會議今早開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告。報告提到推動製造業升級和新興產業發展，大幅增加製造業中長期貸款，發展工業互聯網，推進智慧製造。

報告指，電商網購、線上服務等新業態在抗疫中發揮了重要作用，要繼續出台支持政策，全面推進「互聯網+」，打造數字經濟新優勢。

報告又提到，加強新型基礎設施建設，發展新一代資訊網路，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。

擴大有效投資方面，報告表示，今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元（人民幣‧下同），比去年增加1.6萬億元，提高專項債券可用作項目資本金的比例，中央預算內投資安排6，000億元。重點支援既促消費惠民生又調結構增後勁的「兩新一重」建設，主要是：加強新型基礎設施建設，發展新一代資訊網路，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。加強新型城鎮化建設，大力提升縣城公共設施和服務能力，以適應農民日益增加的到縣城就業安家需求。

增加國家鐵路建設資本金1000億元

新開工改造城鎮老舊社區3.9萬個，支持加裝電梯，發展用餐、保潔等多樣社區服務。加強交通、水利等重大工程建設。增加國家鐵路建設資本金1,000億元。健全市場化投融資機制，支援民營企業平等參與。要優選項目，不留後遺症，讓投資持續發揮效益。