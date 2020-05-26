【港版國安法】四大地產商紛表態　長和李澤鉅：望能穩定香港局勢

全國人大常委會將制訂「港版國安法」草案條文，引起各界爭議，本港四大地產商掌舵人近日均向傳媒表態，長和系主席李澤鉅表示，香港目前正處於政治動盪和商業不穩定的氣氛中，期望相關草案能夠穩定香港局勢，幫助香港社會和經濟回復正常。

新地郭炳聯：國家安全是一國兩制重要基石

新地（0016）主席郭炳聯則表示，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的重要基石，訂立港區國安法可有效締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，保障市民大眾的利益，鞏固香港國際金融中心地位。

他提到，中央已明確指出，會繼續依法保護投資者、企業以及市民的合法利益，相信未來中央會繼續堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」，保障香港的長遠利益和繁榮穩定。

李澤鉅及李家傑為全國政協常委，上周兩會開幕時，李澤鉅因發燒未有赴京出席，而李家傑則因負傷需坐輪椅開會。（資料圖片）

恒地李家傑：國安法維護香港長治久安

新世界（0017）主席鄭家純指出，對於一切可以保障國家安全，維持香港繁榮穩定和促進特區長遠發展的法律及政策表示支持，相信有關法規會為本港建構更平和的營商環境和社會氣氛。

恒地（0012）主席李家傑表示，訂立香港國安法，正是為了維護香港的長治久安，若失去和平和穩定，繁榮和發展就無從談起，香港的經濟地位也難以保存，並強調當務之急是要不遺餘力地去保就業、護民生，全力以赴去振興經濟、刺激消費、保護市場，這一切都必須在國家安全和香港社會穩定得到保證的情況才能進行，否則任何努力亦屬徒然。

四大地產商中，李澤鉅及李家傑為全國政協常委，上周兩會開幕時，李澤鉅因發燒未有赴京出席，而李家傑則因負傷需坐輪椅開會；而郭炳聯為全國政協委員，鄭家純則是全國政協原常委。