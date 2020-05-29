巴菲特罕見加倉　Sirius XM吸引力何在？

美國證監會網站顯示，5月21日至5月26日，巴郡共加倉了201.70萬股Liberty Media旗下的Sirius XM，這是巴菲特（Warren Buffett）在二季度一系列賣出操作後，罕見的買入操作。

《華爾街見聞》日報道，根據巴菲特旗下的巴郡5月26日向美國證交會提交的資訊披露報吿，5月21日至5月26日，共加倉了201.70萬股Liberty Media 集團旗下Sirius XM股票。如果按照最後一筆交易價格粗略估算，約斥資6,743.97萬美元。

據巴郡此前向美國證交會提供的一季度持倉報吿，Sirius XM一季度末位列伯克希爾哈撒韋第19大持倉。

巴菲特旗下公司2019年投資收益表現，明顯跑輸標準普爾500指數漲幅。（Reuters）

事實上，對於Sirius XM而言，巴郡一直是它的第一大股東。2020年一季度，巴郡對Sirius XM進行了小幅減倉。

值得一提的是，巴菲特與Sirius XM「結緣」，已並非是一天兩天的事情了。

資料顯示，Sirius XM在2016年4月在納斯達克交易所上市，該公司隸屬於Liberty Media 集團。

在它上市後的首份季報中，巴郡就已經是它的第一大股東。數據顯示，截至2016年6月30日，巴菲特旗下的公司持有其2000萬股。

從那時開始，巴郡就一直穩居Sirius XM財報中第一大股東的位置，絲毫未發生動搖。

那麼，在如今的弱市中，能讓巴菲特加倉的公司，究竟是什麼來頭？

資料顯示，Liberty Media 集團是全球最大的國際電視和寬帶公司，在歐洲、拉美和加勒比地區的 30多個國家，通過不同的品牌提供服務。Liberty Media 集團主要分為：Liberty Sirius XM Group、Liberty Braves Group、the Liberty Media Group 三個部分。

旗下擁有多項體育隊伍

與此同時，它還是美國職業棒球隊亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）、一級方程式賽車（Formula One Racing）和衛星廣播服務 Sirius XM 的股東。

如今，Liberty Media 集團已經是全球最大的國際電視和寬帶公司。在歐洲、拉美和加勒比地區的30多個國家，通過不同的品牌提供服務，在運動賽事領域擁有獨特地位。