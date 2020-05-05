【理財】巴菲特為何不建議用信用卡？　9個理財之道股神都採用

股神巴菲特（Warren Buffett）到底是怎樣理財？學識一成都已經畢生受用！市道低迷，理財更要謹慎，不如向身家豐厚的巴菲特偷師，以下10個理財及投資心法，理財新手必學！

白手興家的CEO巴菲特今年成為世界上第四位最富有的人。（Reuters）

「都冇錢，點理財？」不過白手興家的CEO巴菲特今年仍為世界上最富有人士的第四位，他就用經歷告訴你，無論輸定贏在起跑線，都要在年輕時學識理財，因為10年或20年之後，你就會明白理財的重要性……

9個巴菲特的理財之道（按圖了解）：

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1. 不用信用卡

巴菲特建議大家不要用信用卡，以避免製造讓自己欠下一屁股債的機會。因為負債纍纍，你的錢財和心思只會花在解決債務身上，而不是投資致富。巴菲特覺得只有清理債務，才能有效展開理財計劃，所以大家亦應量入為出，不要用信用卡「先使未來錢」來追求本來無法負擔的奢華生活。

2. 學習永無止境

巴菲特建議大家博覽群書，而他本人也每天固定閱讀500頁。他又建議大家應多增進商業和會計方面的知識，因在投資和理財時自然用得上。如果計劃投資，當然要預先學習所有有關投資的知識，例如在投資一家企業前，先研究企業及其歷史。

3. 集中投資

「分散投資可以減低風險」是一個常見的說法，但巴菲特卻指如果對自己眼光有信心、事前做足功課的話，並無必要分散投資。相反集中投資更可以投入更多資金在高回報的企業上，而且得到利潤亦會較大。

4. 了解投資的公司

買股票之前，必先了解該公司的業務。研究和分析公司內部的情況，遠比起留意市場走勢、跟風入市更重要。切勿投資你無法理解的業務，如果你能用一、兩句句子就能清楚向一個8歲的小朋友解釋該公司如何獲利，你才可以考慮投資該公司。

5. 以下公司買得過

投資最困難也最重要的環節就是尋找值得投資的公司，以及決定合理的買入價。對於這點，可以參考股神巴菲特的見解。他認為「買得過」的公司需具備以下條件：

+ 6 + 5 + 4

-不論每股收益如何，股權收益率均高於平均水平 -可持續盈利 -持續的營運歷史 -四、五年平均下來仍有良好表現，而不僅僅是年度結果 -高盈利率 -產品和品牌有能力令產品價格提高到高於通脹 -難被競爭者超越 -長遠有良好的前景和增長的機會 -有誠信

6. 長線投資

除了以上條件，巴菲特會根據該股票值不值得長線投資來決定購買與否。

如果人們一直想購買的該公司的產品，這可算是最好的投資。長線投資，而不是在短期內不斷投資各種各樣的公司。

7. 設立保險線

巴菲特指投資之所以有風險，是因為投資者沒有準備。確保你為每項投資都設立保險線，低於特定價位，即止蝕離場，亦可考慮以買入價作為保險線，以確保自己沒有虧損。

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8. 忽略股市

巴菲特建議大家了解「投資」與「投機」的分別，避免自己抱投機心態或受情緒影響而作出判斷。而且，不要試圖預測股市走勢，如果您不能承受自己的股票隨時下跌50％的心理壓力，那您就不應該投資股票。

9.回饋社會

巴菲特捐出了約85％的身家（200億美元以上的財富）。賺到錢不要忘記回饋社會，將你擁有的與不幸的人、生物或環境分享。當你不再只為自己賺錢，而是為了改善世界而賺錢時，賺錢這件事變得更有意義。

入市前做功課

近期不少股市下跌，不少人指是入市的好時機，但好似股神所講「做功課！做功課！做功課！」，以及不要被市場影響，這才是更穩健的理財態度。 謹慎而行，因為相信無人希望在經濟低迷時再蒙上經濟的損失。

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