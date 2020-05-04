向巴菲特「偷師」　四大重點須留神　黃國英︰航空板塊「崩咗角」

新冠肺炎疫情爆發，導致全球陷入經濟危機，美股更結束長達10年的牛市。道指首季由高位回落超過11,000點，跌幅接近四成，「股神」巴菲特（Warren Buffett）亦要「損手」！

股神旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）今年首季勁蝕近500億美元，相當於3,880億港元，幾近輸掉兩間長和﹙0001﹚。巴菲特於年度股東大會上提出4大重點，或許能夠給予投資者一些啟示。

「你不會投資？那你有想過讓巴菲特幫你投資嗎？」每年巴郡舉行的股東大會一向是市場焦點之一，因為投資者十分關注股神的投資策略，希望可以從中「偷師」，而今年巴菲特提出4大重點，市場不得不知道！

１、清倉美國航空股

巴菲特「認錯」了！他坦言因為肺炎疫情重創旅遊業，令航空業出現重大變化，故巴郡已悉售手上美國四大航空股，即達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）及聯合航空（United Airlines），累計投資額約70億至80億美元，折合546億至624億港元，終於大額損失沽出。

2、手持現金破記錄 「無吸引的投資」

雖然3月底標普500指數一度插至2191點，不過巴郡未有大手「撈底」。據財報顯示，截至3月底巴郡手持現金高達破記錄的1,373億美元，相當於1.07萬億港元。巴菲特直言「看不到任何有吸引力的投資，故此沒有像2008年金融危機期間出手向企業提供財務支援」。

雖然4月美股帶動全球股市急彈，多國股市更是進入「技術性牛市」，不過股神未有草率撈底，巴郡更在4月淨沽出60億美元股票。

「股神」巴菲特旗下巴郡，已悉售手上美國四大航空股，股神更要在股東會上承認投資錯誤。（Reuters）

3、銀行狀況非常好 非首要憂慮

市場憂慮是次經濟危機將令銀行業崩潰，但巴菲特為投資者注入強心針，他認為目前銀行的狀況非常好，雖然能源公司或者消費者信貸或會出現一些狀況，但認為現時銀行體系資本充足，不是市場主要擔心的方向。

截至3月底，巴郡最重倉的5隻股票中，便有2隻銀行股——美國銀行及富國銀行，分別價值202億美元及99億美元，較去年底下跌39.5%及46.8%。

4、錯估油價走勢 未來難以預測

疫情導致原油需求急挫，加上早前沙俄的「增產」風波，令國際油價急瀉，5月WTI原油價格在交割日前，更一度出現歷史性「負油價」。巴菲特表示，油價未來走勢難以預估，原油市場充滿太多不確定因素，包括石油儲存空間不足、石油輸出國組織與俄羅斯的減產協議等。

對於一年前巴郡投資西方石油公司（OXY），巴菲特承認公司錯估油價走勢，相信今年原油需求大幅減少，產量亦會顯著下降，油價持續低企，令油企盈利受壓，鑽井活動因此會減少，油企未來無法預測。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，巴郡手持超過萬億元現金並非壞事，只是。（張浩維攝）

巴郡手持超過萬億元現金，莫非市場真的沒有值得買入的股票嗎？豐盛金融資產管理董事黃國英認為，手持現金並非壞事，由於是次與2008年金融危機不同，今次很多證券都沒有跌得很多，而且美國聯儲局的反應夠快，加上推出「無限QE」後，企業需要資金時可以發債，無須巴菲特「出手相救」。英Sir相信，巴菲特一向鍾情銀行股及石油股，但由於今次疫情中，這兩個板塊同樣十分不明朗，「股神都無辦法出手」。

對於「股神」變成「沽神」將航空股清倉，黃國英認同股神的做法，認為肺炎疫情令全球生活形態改變，空運需求大減及飛機過剩的情況，相信不明朗的因素會持續一段長時間。黃國英更指出，疫情已經對航空業的基本面造成傷害，可謂是「Damaged Goods」，就好像是「一幅畫崩咗角」，價值已經受損。

倘政府注資航空業 恐步花旗後麈

除了海外的航空股，黃國英亦建議投資者不要沾手中港航空股，由於市場不知道這些航空公司何時會耗盡現金流，或需要政府注資打救，然而很大機會在股價低位時大量增發股本。英Sir坦言，政府注資比供股情況更壞，「供股投資者仲可以參與」，然而政府在低位注資可算是「無仇報」，而且被政府打救的股票多數難以反彈，情況就好像花旗集團（NYSE:C），股價一蹶不振。他提到，雖然國泰航空（0293）股權較集中，相對沽壓較細，但同時亦較難上升。