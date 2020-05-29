美股前景如何？　看看資深投資者部署便可知一二

大多數受訪的百萬富翁認為標普500指數今年還將繼續下跌，並只願意將三分之一的資金投入股市。

《財聯社》報道，《CNBC》最新發布的《百萬富翁調查》顯示，這些大佬們押注美股至少需要一年時間才能恢復到此前的高點。

「儘管美國股市自3月份的低點以來持續飆升，但百萬富翁投資者仍對美股將呈V型反彈持懷疑態度。」

分析認為，在疫情持續期間，美股上漲行情不會持續。（新華社）

調查顯示，超過三分之一的受訪者預計，到2020年年底，美國股市將至少收低10%。近三分之二的受訪者表示，美股至少需要一年時間才能回到歷史高點，而四分之一的受訪者則預計需要兩年或更長時間。

CNBC每半年就會對750名可投資資產在100萬美元以上的投資者進行調查。鑑於百萬富翁的持股在個人投資者中佔了85%以上，他們對投資前景方面的觀點會對市場產生巨大影響。

「他們更加謹慎，」市場調研機構Spectrem Group總經理Catherine McBreen表示：「因為他們關注的不僅是經濟衰退，還有難以預測的11月大選。」

這項調查還顯示，在未來12個月內，百萬富翁們只願意把大約三分之一的資金投入股票。McBreen稱，他們計劃將現金或現金等價物的配置比例進一步調高至19%。

事實上，大佬們看淡美股的聲音早已不絕於耳。

億萬富翁投資者大衛·泰珀（David Tepper）早在5月13日就曾公開表示，「當前美股被嚴重高估，僅次於1999年互聯網泡沫時期，」並稱其投資組合「相對保守」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）董事總經理Andrew Slimmon也曾在5月中旬時表示，市場已經從低點很好地反彈，他認為已經在為經濟重啟定價。但必須記住，經濟將不會很清晰地重啟。