疫市下市民消費意欲下降　64%港人要儲錢以備不時之需

疫風襲港下，本地零售業及飲食業市道遭到重挫。精修企業顧問調查發現，市民消費意欲下降，首三大原因分別是：經濟不穩定，要儲錢以備不時之需（64.4%）、收入下降（47%）、以及擔心接觸人流會被感染（45.3%）。有54%市民表示，在疫情期間，其收入有減少，即使疫情緩和，仍有35%人說消費意欲沒有上升。

近七成受訪者覺得現場提供折扣是零售業最能刺激消費的措施；其次是職員熟悉產品功能（56.7%）及職員經常保持笑容及禮貌（55.3%）；有48%人認為向顧客提供充足的抗疫用品，有助刺激他們消費。在飲食業刺激消費措施方面，食物質素（69.2%）位列榜首，而時常提供套餐優惠（64.7%）則緊隨其後。調查在5月中進行，以網上問卷形式訪問了360名市民。

鏞記酒家料下半年餐飲業平穩發展

「名人飯堂」鏞記酒家董事甘連宏表示，疫情後鏞記酒家外賣生意較以往上升六成，相信隨著限聚令逐步放寬，更多市民將會外出聚餐。鏞記酒家在本月18日起休業作內部裝修，將在7月中重開，甘連宏解釋內部裝修早在一年前已計劃進行，預料重開時市道已逐步恢復，估計下半年餐飲業將會平穩發展，惟社會運動對生意仍有一定影響，未來會加強外賣業務發展。不過，他坦言外賣只能作幫補，不能成為主力業務。

經濟轉差，市民消費較為「手緊」，被問及會否推出更多優惠吸客，甘連宏說每間公司都有其客群定位，估計未來會更多市民轉為中低消費，但集團主打高消費客戶，疫情時客人平均消費金額也未有下降，故會先做好服務及在餐單上作調整，推出更多時令菜式。

現時集團約有120名全職員工，他透露在鏞記酒家裝修期間，員工將會調至尖沙咀鏞鏞．藝嚐館工作，未打算裁員，集團並已申請保就業計劃。