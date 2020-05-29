恒指公司﹕阿里若納入恒指　權重約為3%

恒指公司於5月18日公布，容許採取以同股不同權及第二上市形式掛牌的上市公司，成為恒生指數及國企指數成份股，即阿里巴巴（9988）日後有機會染藍。恒指公司於網誌內指出，早於阿里回歸香港上市前，已收到不少查詢，問及阿里是否具備晉身為恒指成份股資格。惟當時尚未就上市形式放寬限制，所以該公司一直不考慮之列。

雖然阿里的股票只有一個類別，所有股東皆只有一股一票的投票權，但由於其合夥的董事提名權屬於港交所上市規則界定下的同股不同權，亦屬同股不同權公司。首家以同股不同權掛牌的公司在2018年出現，有關股權架構一直備受爭議，憂慮因有「少數」股東擁有一股多票從而享有較大投票權，可能損害一般股東利益。

阿里於2014年在美國紐約交易所上市，去年才按港交所於2018年才引入的上市規則第19C章，以第二上市形式於香港上市。

阿里巴巴才去年才回歸香港。（資料圖片）

稱投資者熟悉阿里

網誌內又指出，由於阿里巴巴網絡曾在香港上市，以及阿里旗下的淘寶及天貓在香港非常普及，不論是機構投資者或是一般市民，對阿里感覺熟悉及了解公司經營。所以在進行諮詢時，大比數回覆人士表示支持納入同股不同權及第二上市公司到恒指選股範疇；同時亦不認為買賣阿里與其他主要上市的同股同權公司股票，存有重大風險差異。

恒指公司指出，為更合適反映第二上市公司在香港的可投資性，在評估有關公司納入恒指時，只會考慮其於香港註冊的股份以計算市值，而任何由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本會被視作非流通股份。至於同股不同權公司，所有具多重投票權股份，會視為非流通股，在選股範疇初期，相關股份的個股比重只佔大市5%。

會聽聆市場聲音及平衡投資者利益

恒指出公司指出，截至今年3月底時，阿里的自由流通市值為2,610億元，若獲納入恒指，預料比重將為3%左右。雖然恒指將於8月的季檢開始考慮納入同股不同權及第二上市公司，惟目前認定阿里必定染藍屬言之尚早，顧問委員會會對恒指公司的各候選公司進行分析〝經仔細商討後，方可敲定最後的恒指成份股變換決定。

恒指公司，將同股不同權及第二上市公司納入為成份股選股範疇，顯示出恒指能及時改變，以反映市場狀況及用家需求的最新例子。恒指公司樂於聆聽市場聲音，以回應社會日新月異變化同時，定當致力維護不同持份者的利益平衡。