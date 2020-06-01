領展去年度可分派總額59.65億元　末期每基金分派145.72仙增3.7%

領展（0823）公布截至今年3月底止全年業績，經調整並計及一筆2.91億元酌情分派後，期內可分派總額為59.65億元，按年升4.2%，末期每基金分派為145.72仙，按年升3.7%，全年每基金單位分派為287.19仙，按年升5.9%。

領展又指出，合資格之基金單位持有人將獲提供一項分派再投資計劃。據此，彼等可選擇全數以現金或全數以新基金單位，或以兩者結合之方式收取截至2020年3月31日止年度之末期分派。

全年虧損173億元

領展去年收益及物業收入，分別增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.2億元；若按相同基準計算，收益及物業分別增長5.6%及6.3%。

投資物業價值下跌11.6%至1,932.24億元，因此扣除與基金單位持有人交易前虧損為173.03億元，轉盈為虧，每基金單位資產淨值跌13.3%至77.61億元。

截至今年3月底，領展旗下物業收入增至82.2億元。（羅君豪攝）

中國內地物業組合

領展在中國內地共有五項物業組合，當中2019年新收購的兩項物業，位於深圳福田的怡景中心城及位於北京通州的京通羅斯福廣場。受惠於新物業，內地資產組合總收益為14.48億元，物業收入淨額11.18億元，分別按年增長 41.1%及38.5%。

資產提升及收購

今年內，香港業務組合共完成七個資產提升項目，當中包括慈雲山中心及TKO Spot。而作為領展首個中國內地資產提升項目，怡景中心城的資產提升工程預期在2020年第三季展開。

在海外方面，領展於悉尼100 Market Street 的收購在2020年4月完成，涉資6.83億澳元。

展望未來

領展指雖前景未明，但會更警惕及專注地監察業務發展，致力維持業務的穩定性。今年內，領展重新整理其管理架構，以協調各地管理操作，促進業務增長，當中成立集團及區域中心架構，涵蓋香港、中國內地及澳洲三地以配合領展資產組合日益多元化發展。

預期在2020/2021年度香港零售租金保持平穩，而中國內地零售續租租金調整率則將會維持增長。