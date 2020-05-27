領展招募暑期實習生　月薪最高9000元　人力總監畀貼士：要衝要渴

新冠肺炎疫情持續，不少企業受影響改變原有的計劃。領展為支援員工延伸至其家庭，擴大暑期實習生培訓計劃，主要提供給領展員工及物業管理服務營辦商的子女參加。計劃將於7月開始，名額倍增至65個，月薪8,000至9,000元，現正接受報名，應屆大學畢業生也可應徵。 領展人力資源總監吳婉芬披露實習面試三大要求，她提醒應徵者須讓人感受到他們的衝勁，以及渴求學習。

領展支援員工延伸至其家庭，今年擴大暑期實習生培訓計劃。 (資料圖片)

領展人力資源總監吳婉芬披露實習面試三大要求。（歐陽德浩攝）

對象包括領展營辦商員工

領展人力資源總監吳婉芬表示，暑期實習生培訓計劃已推行10年以上，近年的規模愈漸擴大，今年的名額將增加30個，合共為65個。對象是領展員工，包括物業管理服務營辦商，例如清潔、保安、維修、停車場的員工子女，條件為任何一所大學的在讀生或應屆畢業生。她指領展直屬員工約900人，其營辦商的員工約2,000多人，相信計劃有一定的需求。

吳指計劃分為兩部分，為學生提供兩個月的實習機會，名額共35個，部分將會預留給「領展大學生獎學金」的得獎者，以及在大學修讀能源及環境科學的學生；而工作經歷計劃，則提供一個月的實習機會，名額為30個，僅限領展員工及物業管理服務營辦商的子女報名。她續說，體諒到基層員工疫情下的經濟困難，實習生的月薪為8,000至9,000元，工作時間與正式員工同為「朝9晚6」。

實習學生未來到領展見工有着數

吳透露，領展旗下由多個部門組成，指「百貨中百客」，無論學生就讀任何科目，皆能以相應的部門提供實習。她指，計劃將由培訓發展部安排，實習生將會獲派經理級或以上的員工跟進，具體的培訓內容包括實地參觀、交流訪問、參與小組項目等，實習生最後亦須向CEO或其他高層匯報工作的項目內容。

吳表示，雖然實習名額大部分為對內招聘，但目前反應良好，估計會出現競爭情況。她亦透露三個面試的小貼士，首先學生須表現良好的溝通能力，以及中、英語能力；其二，須做好事前準備，理解商業機構及領展的運作；其三，須讓人感受到他們的衝勁，以及渴求學習的想法。她指雖然領展的招聘程序客觀，但員工對他們的溝通能力和技能有所認知，指有助於將來全職的面試。「係有着數，做過實習嘅學生可能會留一留神。」