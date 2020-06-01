會計手足工會反對國安法　冀當局釐清相關準則

全國人大上周通過「港版國安法」草案，香港會計手足工會主席吳浩謙及副主席劉卓軒，今午到香港會計師公會遞交業界反對國歌法及國安法的聯署信，由香港會計師公會財務及營運總監彭衍樂接過信件。

香港會計手足工會反對實施國歌法及國安法。吳浩謙說現時本港有七至八成的上市公司均有內地業務，業界普遍憂慮國安法實施後，將會影響到他們處理內地企業之審計工作。當會計師要查閱內地公司、央企及國企等的財務資料，或需接觸及保存涉及政策的機密文件；而撰寫財務報告時，也可能會涵蓋內地政策，恐怕會觸犯國安法。因內地及港府均未公布國安法的細節，故希望香港會計師公會可向港府官員反映業界擔憂。如果港府決意推行國安法，則希望當局可釐清國安法的相關準則，甚至是讓會計業獲得括免。

香港會計手足工會主席吳浩謙（左）說，中央及港府接連推行國歌法及國安法，令業界憂慮將來會否陸續在不同行業再推出類似法例。（羅君豪攝）

憂慮企業或用國安法 拒絕提供機密文件

吳浩謙坦言實施國安法後，個別企業或以不同理由拒絕提供機密文件，讓會計師難以核數，或會令香港審計水準下降，投資者亦未必相信財務報告是準確。同時，即使核數工作轉交由內地分行員工負責，最終也要找香港執業會計師簽名。「究竟我哋可唔可以keep（保存）呢啲資料？定係連問都唔得？若果最終啲嘢全部都係個客提供，咁我哋係咩都做唔到，最多只可以話盤數有問題！」

劉卓軒則指不少會計從業員也要回內地工作，假設他們曾經在香港參與合法遊行，回到內地時或被公安以違反國安法為由拘捕，故認為當局也應就國安法列明追溯期限制。對於有聲音指國安法或導致港人移民潮，吳浩謙覺得會計界工作繁重，工時長，本來願意入行的人數已經較少，近期他身邊的朋友已開始查詢如何設立離岸戶口，並且考慮移民，「都會擔心本地會計業人材會愈黎愈少，被內地人材逐漸取代。」

該份網上聯署在5月26日發起，約1,000名會計從業員參與，香港會計手足工會稍後亦會把聯署信遞交至財政司司長陳茂波及會計界立法會議員梁繼昌，吳浩謙表示若果業界訴求未獲得回應，不排除會發起工業行動。