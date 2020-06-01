【港版國安法】英國7名前外相聯合發聲　籲英國領導解決香港危機

英國7名跨黨派的前外相罕有發表聯合聲明，稱英國在維護香港高度自治及「一國兩制」有法律及道德責任，要求英國政府成立國際聯絡小組，應對香港當前危機。

港版國安法：外相藍韜文稱英國不會漠視，以及背棄對香港的責任。圖攝於5月11他身在英國唐寧街首相府前。（Reuters）

英國《衛報》報道，7名來自保守黨及工黨的前外相，包括夏偉林（William Hague）、聶偉敬（Malcolm Rifkind）、侯俊偉（Jeremy Hunt）、文禮彬（David Miliband）等人，聯合致信予藍韜文（Dominic Raab），稱英國作為中英聯合聲明的簽署方，有法律及道德責任維護香港高度自治及「一國兩制」。

信中指希望英政府能成立一個類似於1990年，應對巴爾幹半島危機的小組，領導和協調國際社會，應對香港危機。

報道指即使美國已率先對中國作出回應，但因特朗普（Donald Trump）的舉措很大程度受選舉影響，有憂慮特朗普將無法領導其他民主國家，反對中國的做法。因此應由英國站出來，成為代表。

特朗普提出在9月的七國集團（G7）會議上特別討論中國問題，但歐盟與美國在如何回應中國仍存在分歧。

他31日重申：「如中國推動這個國家安全法……我們將給予持有BNO護照的人來英國的權利。」他補充說，估計部分人真會赴英（a fraction of them would actually come）。

他說：「我們不會對香港視而不見，我們不會背棄英國對香港人的責任。」（We are not going to turn a blind eye, we are not going to look away from our responsibilities to the people of Hong Kong.）

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