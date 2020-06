【港版國安法】英國7名前外相聯合發聲　籲英國領導解決香港危機

英國7名跨黨派的前外相罕有發表聯合聲明,稱英國在維護香港高度自治及「一國兩制」有法律及道德責任,要求英國政府成立國際聯絡小組,應對香港當前危機。

港版國安法:外相藍韜文稱英國不會漠視,以及背棄對香港的責任。圖攝於5月11他身在英國唐寧街首相府前。(Reuters)

英國《衛報》報道,7名來自保守黨及工黨的前外相,包括夏偉林(William Hague)、聶偉敬(Malcolm Rifkind)、侯俊偉(Jeremy Hunt)、文禮彬(David Miliband)等人,聯合致信予藍韜文(Dominic Raab),稱英國作為中英聯合聲明的簽署方,有法律及道德責任維護香港高度自治及「一國兩制」。

信中指希望英政府能成立一個類似於1990年,應對巴爾幹半島危機的小組,領導和協調國際社會,應對香港危機。

報道指即使美國已率先對中國作出回應,但因特朗普(Donald Trump)的舉措很大程度受選舉影響,有憂慮特朗普將無法領導其他民主國家,反對中國的做法。因此應由英國站出來,成為代表。

特朗普提出在9月的七國集團(G7)會議上特別討論中國問題,但歐盟與美國在如何回應中國仍存在分歧。

他31日重申:「如中國推動這個國家安全法……我們將給予持有BNO護照的人來英國的權利。」他補充說,估計部分人真會赴英(a fraction of them would actually come)。

他說:「我們不會對香港視而不見,我們不會背棄英國對香港人的責任。」(We are not going to turn a blind eye, we are not going to look away from our responsibilities to the people of Hong Kong.)

