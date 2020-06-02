《BBC》：從香港到華為　美中新冷戰四大戰場

中國外交部長王毅則在5月24日「中國兩會」記者會上明確提出「新冷戰」說，指責美國一些政治勢力正將美中關係推向新冷戰。

《BBC》週一（1日）報道，文章表示，美中新冷戰包括「四大」戰場，香港《國安法》的國際戰場，華為爭端，病毒溯源以及航班復飛。

文章認為，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日正式宣佈，他將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。

中國官媒《環球時報》發表社評，嘲諷美國「挺著病身吹制裁中國的衝鋒號」、暴露了華盛頓要把「香港戰役」打成對華博弈一大回合的謀算。

「後疫情時代」中美關係何去何從成為考驗中美兩國政府又一考量點。（AFP）

另外，華為爭端。5月15日，美國宣佈對中國電信巨頭華為實施新限制措施，進一步打擊其半導體晶片供應。

美國工業與安全部宣佈新規，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體晶片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。

美方指，這一規定意在保護國家安全。

中國外交部回應，美方的這些措施不僅僅傷害中國公司的合法利益，也將傷害全球產業和供應鏈。中國官媒報道，中方將採取反制措施，制裁美國科技企業。

自美中貿易戰打響以來，華為爭端往往與兩國貿易談判進程息息相關，因此，常被看作貿易協議的晴雨錶。

疫情及航班復飛為爭拗點

再次，新冠肺炎（COVID-19）病毒溯源。自從疫情在全球爆發以來，中美雙方就新冠病毒的源頭爭吵不休，雙方都將發源地指向對方。

特朗普反覆稱新冠為「中國病毒」，蓬佩奧（Mike Pompeo）曾高調稱，有「大量證據」證明新冠病毒來自武漢的病毒實驗室；另一邊，中國外交部發言人趙立堅多次稱新冠病毒可能源於美國。他3月份在推特上還具體說到，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。

最後，航班復飛。美國指責中國阻撓美國航空公司恢復往來中國航班的要求。作為報復，美國要求幾家中國航空公司提交航班時刻表，並警吿可能發現中國航班「違背適用法律或對公共利益造成負面影響。」

中國稱，3月26日發佈的《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》對國際客運航班運行做出特殊安排，對中外各國航空公司一視同仁，公開公平透明。

目前，美中均面臨巨大的經濟壓力，復航對雙方的航空業和整體經濟恢復應該都有利。但是，病毒依然在，疫苗仍無期，平衡經濟與防疫，是擺在許多國家面前的難題。

美中在航班復飛問題上的互相掣肘是否會演變成另一個老大難問題，目前還有待觀察。