沽空機構揭跟誰學「騙局」細節　其董事長已質押數億元股票

知名沽空機構渾水研究公司（Muddy Waters Research）6月2日在《Twitter》轉發沽空機構灰熊研究（Grizzly Research）的沽空報吿稱，中國線上教育公司跟誰學的營收和學生數誇大900%，有確鑿的證據表明跟誰學幾乎是個徹頭徹尾的騙局。

報吿指出，跟誰學在灰熊等賣空機構提出的指控多次做出了互相矛盾的回應。根據灰熊自行的研究和分析數據顯示，跟誰學公開宣稱的學生招生人數和營收被虛增了900%左右。

灰熊指，他們的報吿包含技術說明和一個視頻指南，並敦促投資者和監管機構立即調查此事。

多家做空機構「盯死」中資在美上市企業跟誰學。（跟誰學官網）

稱或涉非法營銷活動

灰熊表示，經過審查詳細的證據證明，跟誰學似乎正在進行大規模的非法營銷活動。該機構相信，跟誰學的核心營銷戰略是圍繞身份盜竊建立起來的。

灰熊從中國的一家第三方供應商那裏獲得了記錄，這家供應商聲稱跟誰學向其支付費用，讓它向跟誰學提供虛假的微信ID和國家身份證。並確認了這些文件的真實性，包括跟誰學與這家供應商之間的電匯。

灰熊分析表明，跟誰學購買了超過20萬個虛假的微信賬號。這種做法是非法的，預計中國監管機構很快就會介入。

渾水此前發佈做空報吿稱：「做空跟誰學是因為我們得出的結論認為，其是一場近乎徹底的騙局。我們得出的結論是，跟誰學至少有70%的用戶是假的，而且我們認為，很有可能至少80%的用戶都是假的。」

報吿還稱，令人驚訝的是，跟誰學董事長陳向東已經質押了價值至少3.18億美元的股票。跟誰學長期持有者面臨的風險是，保證金貸款人將被迫大舉拋售股票，從而導致其股價暴跌。

對於跟誰學一季度盈利增逾3倍，並相繼被渾水等四家賣空機構相繼質疑數據不實。對此，陳向東回應稱，跟誰學的「每個數據都是極其真實的」，公司二季度發展非常迅猛。

不過跟誰學股價高收，報36.97美元，升13.37%。