人民幣中間價上調93點　內媒：人民幣幣值堅挺的基石牢固

人民幣中間價今日高開，報7.1074，上調93點，內地專家亦看好人民幣前景。

《經濟日報》刊發中國人民大學國際貨幣研究所副所長涂永紅文章稱，人民幣中長期匯率水準取決於經濟基本面，短期波動則更多取決於資訊、政策變化和市場情緒影響。儘管2020年國際環境複雜嚴峻，充滿挑戰，但中國經濟持續發展的動力、出口向好形勢仍然存在，支撐人民幣幣值穩定的基石依然牢固。

文章指出，首先中國採取精準高效措施，較好較快地控制了新型冠狀病毒肺炎疫情，為復工復產、復商復市，恢復經濟社會發展秩序，繼續推動全球經濟發展贏得了先機。

中國經濟穩定是人民幣匯率穩定的重要支撐。（新華社）

其次，中國電商、數字經濟在疫情考驗下迅速擴大應用環境，規模效應、產業鏈聚集和溢出效應凸顯，有利於中國擴大新型基建、構建立足國內市場的新經濟模式，經濟發展的穩健性進一步增強。

再次，中國國際收支結構更加科學合理，自主平衡性增強。比如，一季度經常賬戶逆差與資本賬戶的順差金額相等。《外商投資法》實施、負面清單縮減、人民幣資產的較高收益吸引了大量外資流入，足以彌補貿易收支逆差。2020年中國還出臺了一系列「穩外貿、穩投資」政策，貨物貿易順差的態勢不會改變，這就為人民幣幣值長期穩定奠定了「基本盤」。

最後，香港國安法對扭轉香港亂局、實現長治久安是重大利好，必將為香港金融市場的健康發展和人民幣國際化增添新動力。如果美國取消香港的特別關稅地位，勢必會損害華爾街的利益，降低美國在亞太市場的影響力，一定程度上將削弱美國的綜合實力、影響美元地位。