中國正在拉近與美國的距離

中國最近公布5月的製造業採購經理人指數（PMI），比較反映大型國企行情的官方數據錄得50.6，比較反映中小型民企的財新錄得50.7，雙雙繼續處於榮枯線之上。最新的數據雖然不代表中國經濟前景憂慮已消，但至少代表中國控制新冠疫情擴散後，有序重啟經濟繼續朝正面發展。觀乎當下國際局勢，中國的經濟成績已是鶴立雞群，更比歐、美等地區更快重回正軌。這次新冠病毒造成的全球危機，有可能成為另一次金融海嘯，成為中國加快速度追上美國的契機。

中國5月的製造業PMI處於50的榮枯線以上，反映中國的製造業正處於平穩擴張的階段。主要反映大型國企官方製造業PMI自3月開始連續三個月處於50以上，亦顯示在新冠疫情得到有效控制，以及積極經濟政策的幫助下，製造業漸入佳景。這代表新冠疫情對全球打擊所產生對中國經濟的影響正漸漸被吸收。另一方面，財新製造業PMI報50.7，是新冠疫情爆發以來首次重上50以上的擴張區域。

內需市場為軟著陸關鍵

當然，中國經濟未來還有很多問題要處理，絕對未到可以放鬆的程度。上月底的兩會中，中央政府極罕有地取消了今年GDP增長的量化指標，說明今年的經濟發展的確不容樂觀。另一方面，新冠疫情在國際間仍然嚴重，很多國家即使迫不得已重啟經濟，但卻可能引起第二波疫情，限制了中國的外貿行業。而且，中國在國外爆發疫情時，及時轉換產能於製造口罩、呼吸機等防疫用品，緩和了部分經濟影響。但防疫用品的行情並不能持續多久，中國必須加快轉換至內需市場才能令經濟軟著陸。

不過整體而言，雖然還有眾多考慮，但數據亦反映中國是全世界中最先有能力從新冠疫情帶來的經濟衰退中漸漸恢復正常。2008年美國引發金融風暴，中國從經濟衰退中最先重振經濟，大大拉近了中美實力的差距。目前中國有所成績，但美國國內的疫情尚未受控，必須冒着疫情再爆發的風險重啟經濟。此時，美國又再爆發因種族歧視而起的大規模示威活動，多個城市被迫宵禁。雖然示威本身未必直接足夠破壞經濟，但卻在在反映美國在疫情全國封鎖期間，貧富不均等問題令社會矛盾更為嚴重。即使示威活動得以快速平息，但重啟經濟後社會矛盾將不會簡單消失，實體經濟的恢復很可能會很順利。

有論者推論，新冠疫情令中國追上美國的速度可能快上了五年之多。「五年」固然可以斟酌，但以現時的情況而言，中國的確爭取到不少時間追趕美國。當下，中美正處於全面角力的時期，中國能在後疫情時代爭取到最快速度重啟經濟，進一步拉近中美彼此之間的距離，對這場角力自然有重要意義。