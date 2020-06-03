美國會預算辦公室：經濟10年才能恢復　經濟學家稱需要負利率

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延之下，美國經濟可能需要10才能恢復疫情之前水準，而要使美國經濟恢復強勁增長，可能需要負利率。

美國國會預算辦公室在一項分析中強調了新冠肺炎疫情大流行對經濟影響的深度和持續時間，表示由於新冠肺炎病毒引發經濟急劇萎縮，該機構下調對2020年至2030年美國經濟產出的預測，比1月份時的預期低7.9萬億美元，相當於美國國內生產總值（GDP）的3%。

美國經濟在疫情之下突然陷入蕭條，圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空蕩蕩。（AP）

該機構預計，美國GDP要到2029年第四季度才能達到此前的預期水準。並稱，國會3月以來通過的大約3.3萬億美元刺激計劃，只會「部分緩解經濟形勢的惡化」。

美國商務部數據顯示，在新冠肺炎疫情衝擊下，2020年第一季度美國經濟下滑4.8%，是國際金融危機引發經濟衰退以來最大季度降幅。而由於疫情持續發酵和經濟大面積「停擺」延續，預計二季度美國經濟仍可能出現歷史性下降。而美國勞工部的數據顯示，4月份美國失業率達到14.7%，是上世紀30年代經濟大蕭條以來最大降幅。

日前，美國聖路易士聯儲銀行經濟學家Yi Wen，在該地區聯儲網站上發表的一篇論文中表示，儘管許多經濟學家不認為當前創紀錄的經濟低迷之後可能會出現同樣激進的復甦，但實現這種反彈是必要且可能的。他表示，反彈的關鍵是要使用激進的刺激措施，甚至超出金融危機期間當局部署的措施，這可能包括將利率降至零以下。

Yi Wen在論文中寫道：「我發現，要使美國實現實際GDP的V型復甦，必須採取激進的財政和貨幣政策相結合的措施。激進的政策意味著美國將需要考慮負利率和激進的政府支出，例如基礎設施支出。」