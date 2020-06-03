Mastercard可經Apple Pay增值iPhone八達通　最低充值100元

Mastercard表示，其香港持卡人可在iPhone及Apple Watch上透過Apple Pay為其八達通增值，進一步推動香港發展成為智慧城市。

持卡人只需在銀包app中點選其八達通卡，在點擊「增值」後輸入所需的增值金額（最低港幣100元），再利用Face ID、Touch ID或裝置密碼進行交易認證。持卡人亦可在八達通app內開設全新八達通及為八達通增值。

Mastercard指，Apple系統不會知悉用戶去過的地方、買了什麼、在何地購物，以及所用的金額。每一項以Apple Pay進行的交易均獲得Face ID、Touch ID或裝置密碼，以及一次性的獨特動態保安編碼的認證，確保交易安全。

信用卡號碼不會被儲備

當使用信用卡、扣帳卡或預付卡以Apple Pay付款時，持卡人真實的信用卡號碼不會被儲存到任何裝置或Apple伺服器上，而是獲分配一組獨一無二的裝置帳戶號碼，該組號碼在加密後會安全地儲存在裝置上的Secure Element—專為安全儲存付款資料而設及符合業界標準並經過認證的晶片。

Mastercard正與其本地發卡機構夥伴合作，讓客戶能以適用於Apple Pay的Mastercard信用卡、扣帳卡和預付卡安全地增值他們在iPhone及Apple Watch上的八達通。