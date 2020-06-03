王冬勝街站簽名撐國安法　接受官媒訪問︰冀為港帶來長遠繁榮穩定

滙豐於其微訊公眾號「滙豐中國企業號」今日發文章，指出港區全國政協委員﹑香港總商會主席﹑滙豐亞太區行政總裁王冬勝日前到「撐國安立法」街站簽名聲援，就「港區國安法」正式表態。

他同時接受官方傳媒《新華社》訪問，直言希望國安法可為香港帶來長遠的繁榮穩定。

王冬勝︰穩定是一切發展的基礎和前提

在訪問中王冬勝指出，對於香港國家安全立法，香港商界十分關心。他接觸了很多商會同仁，絕大多數認為這可以確保香港繼續成為國際金融中心。作為一個國際城市，穩定最為重要，穩定是一切發展的基礎和前提。香港商界普遍認為，香港國家安全立法從長遠而言能夠為香港帶來穩定。

對美國宣布將對香港實施制裁，王冬勝説，香港商界反對外國對香港實施任何制裁，這種做法只會不必要地加深在港運營的本地和外國企業所面對的困局。「商界為什麼不贊成？因為對香港傷害最重的就是對經濟的信心。」王冬勝認為，眾多商家到香港投資、開辦企業，首先是對香港長遠發展有信心，只有信心才能給香港帶來投資。

「制裁不僅傷害香港，也傷害美國自身，還會傷害整個亞太地區。」王冬勝進一步闡述説，香港有眾多美國企業、美國資本，香港又是亞太地區的融資中心。打擊香港，香港自身固然受損，美國企業、資本也受損，對亞太地區經濟發展也帶來傷害。「特別是新冠肺炎疫情正在對全世界經濟帶來打擊，大家應該同舟共濟，共同提振經濟，而不是相互傷害」王冬勝説。

全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名。﹙匯豐《中國企業號》微信公號圖片﹚

滙豐﹕成立155年一直以香港為傲

另一方面，在滙豐微信公眾號的文章內指出，滙豐作為香港銀行公會的主要成員，滙豐重申在「一國兩制」原則下，尊重及支持所有穩定香港社會﹑振興經濟繁榮發展的法律。該行始終認為，穩定的環境是香港作為國際金融中心長期經濟復甦的關鍵。

滙豐表示，成立155年來一直以香港為傲，並長期致力支持香港的發展。疫情爆發以來，滙豐為香港客戶提供了諸多紓困措施、向慈善團體捐贈6000萬港元，並積極參與政府各項支援措施。滙豐將繼續為香港的經濟復甦和繁榮發展做出貢獻。