股評人David Webb患前列腺癌　將減少寫文　全力抗癌

踢爆「謎網股」、現年54歲的獨立股評人David Webb在其網站上透露，被診斷患有前列腺癌。

David Webb在其網站發文指，今年5月12日因左手感到痛楚，向骨科醫生求診，以為是神經線產生疼痛，因過往常用鍵盤而引發俗稱「滑鼠手」的腕道症候群（carpal tunnel syndrome）。

他說，在醫生安排他進行脊椎磁力共振掃描檢查後，手臂疼痛消失，但4日之後，被告知脊椎上有腫瘤。之後，進行了多次掃描和檢查後，最終確診患有前列腺癌，並已擴散至骨骼，但慶幸未有擴散至腦部。

Webb又樂觀地指，過往10年已有不同類型的治療方法和新藥開發，強調會一如以往盡全力戰鬥。但預期壽命突然大降，希望大家了解他目前需要重訂生活優次，減少為公眾付出的時間，難以再耗時進行像謎網一般的深入調查，並減少發文，但若自感有力帶來改變，仍會繼續就重大事件撰文和發聲。

獨立股評人David Ｗebb在網站發文，指自己患上前列腺癌。（網站截圖）

Webb指其網站過往紀錄了22年來，政府及監管政策上的錯誤，籲記者及支持者應繼續追尋，因不少議題仍未解決。

對於他的細市值港股的長線投資名單，他指跟隨他投資的投資者不必擔心，他會繼續管理其投資組合，假使他不能管理，亦會交給專業的財富管理人員。

Webb提到自己會展開康復之路，希望在幾年之內抗癌成功，又指仍然有很多東西值得他繼續生存，「包括我愛妻、兩位小朋友，我想看到他們畢業及長大成人。」Webb最後在文末寫上Carpe diem（活在當下）及Ga Yau（加油）。