政府代出糧　David Webb稱若有公司不申請　或臨股東興訟風險

政府周三（8日）推出總值1,375億元抗疫防疫措施，當中包括向僱主提供薪金補貼。僱主在承諾不裁員，可按每名僱員獲資助半薪，金額上限為9,000元，為期半年。措施公布後，市民反應平平。獨立股評人David Webb則在網誌上指出，政府的方案是「瘋在財政計劃」，吸引僱主紛紛申請。若不申請有關補貼，反而未有盡為股東謀求最大利益的責任，有可能面臨股東興訟的風險。

David Webb於網誌內指出，相關計劃是無差別為本港僱主補貼，對於部分本身就不會裁員的僱主或行業而言，可以說是一筆橫財。

David Webb指出，本港公司若不申請有關補貼，即未有盡其責任，所以呼籲其有份持股的上市公司申請。至於其本人有份持股的上市公司包括龍記集團（0255）﹑明輝國際（3828）等。

縱使有其他更好方法利用財政儲備，若政府仍要採取這方案，作為股東一定要盡可能取得有關其所得。

稱政府不可能要求公司不參與

他又指出方案既未能幫助最具需要一群外，卻為本身無需要行業提供幫助，並以大型連鎖超市為例，近期不少市民恐慌性買入日用品，銷售額上升之餘，並以不太高的薪酬增聘人手。政府變相為超市每1,000名員工，提供5,400萬元補貼。到時職員在工資並無大變化下，公司股東及僱主因而獲益。

David Webb又指出曾聽聞有政府部門，要求至少一間公司不可申請補貼，惟他指出政府不可能恐嚇公司不參與，否則變相令到公司自願交稅。