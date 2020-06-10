不只晶片供貨遇困難　日媒稱華為供貨商拒赴華設廠

美國政府擴大封殺中國華為，供貨商的半導體產品如使用美國技術，必須獲美國政府批准才可向華為出貨。有日本媒體報道稱，華為目前面對的壓力，不只是晶片供應鏈、還包括印刷電路板（PCB）；據悉，華為為了降低風險，要求PCB供貨商赴中國設廠，但反應未如理想。

《日經亞洲評論》6月10日報道，面對來自美國技術的晶片產品幾乎被斷絕，華為晶片前端製程供應鏈遭到嚴重打擊，對此，中國當局開始大量採購美國電子設計自動化（EDA）軟件，供應大陸IC設計商，並藉由此管道協助華為旗下海思半導體生產處理器。

華為創始人任正非已開始與美國展開正面周旋。（AP）

同時，華為也希望晶片供貨商能赴中國設廠，並在今年底進行封裝測試作業，華為對印刷電路板PCB製造商也提出類似要求。華為去年也導入更多中國供貨商，包括長電科技、三安集成等，並讓新供貨商擁有大陸廠房。

報道指出，華為曾對所有的台灣、日本以及韓國的供貨商提出要求，希望他們最終都能赴中國設廠，但隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，讓各家廠商意識到經濟的不確定性，加上美國政府對華為進一步封鎖，華為業務受到影響。

知情人士透露，面對前景不明，許多供貨商保守應對，不願意隨著華為要求大舉行動，過去在封裝測試及PCB與華為有業務往來的業者，沒有立刻響應華為要求。

一名知曉內情的供應鏈主管表示，雖然華為是他們的客戶，但也必須照顧到中國市場以外的客戶，加上新冠肺炎疫情對於需求影響，美國對華為態度又抱持強烈敵意，供貨商也不怨像以前一樣配合華為。