周大福：港市道復甦前景漫長　料現財年港營業額跌25至30%

肺炎疫情衝擊零售業，周大福（1929）執行董事鄭志剛在業績會議上表示，去年集團面臨多個挑戰，隨著內地市場有復甦跡象，短期對業務前景持審慎樂觀態度。執行董事孫志強補充，5月港澳業務有輕微改善，惟遊客未能來港消費，認為本地市道復甦前景漫長，料本財年整體收入錄高單位數、至低雙位數增長。

執行董事鄭炳熙表示，由於去年香港市場基數較低，料下半財年同店銷售跌幅將收窄或錄得按年增長，全年本港業務營業額下跌約25至30%。

執行董事陳世昌補充，內地業務明顯復甦回穩，4月銷售表現已回復去年同期的八成，5月則回復至九成，6月首10天表現亦合乎預期，預期本月銷售與去年持平，料全年同店銷售可錄15至20%增長，營業額則升20至30%。

計劃在港減最多15間分店

董事總經理黃紹基則指，本財年計劃在港關閉10至15間分店，首季內地開店部署受影響，隨著零售市道逐步回復，全年開店目標為400至450間，預期資本開支約10至11億元。另外，他稱集團已申請政府的「零售業資助計劃」及「保就業計劃」，並無裁員打算，未來6個月全體執董及中高層員工須2至5天無薪假。

鄭炳熙提到，上個財年本港有約20間分店須續租，平均租金減14%，業主提供約3,000萬元租金減免；而今個財年有約40間分店須續租，預期減租幅度達25至40%，續租租金可錄得25至30%跌幅，本財年則減租約10%至15%。