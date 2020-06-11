周大福去年少賺36.6%　未期息削至12仙　4至5月港澳零售按年跌8成

周大福（1929）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為29.01億元，按年跌36.6%，派末期息12仙，按年減少四成。

期內營業額為567.51億元，按年跌14.9%，毛利為160.96億元，跌13.5%，毛利率為28.4%，按年上升個0.5百分點。集團解釋，營業額下跌主要由於新冠肺炎疫情，國際金價飆升壓抑黃金產品的零售需求，以及香港表現疲弱所致。

期內中國內地同店銷售下跌15.1%，香港及澳門同店銷售則跌38.7%。截至今年3月底止，周大福有3,850個零售點，期內於中國內地淨開設711個零售點，港澳地區則期內淨增加4間。

集團4至5月零售值按年跌22.6%，佔零售值近90%的內地市場跌3.2%，港澳及其他市場跌71%。過去兩個月集團在內地同店銷售跌15.4%，港澳跌80.2%。

集團表示，其內地業務於第四季度受疫情嚴重打擊，惟隨著業務恢復正常營業後，集團已看到市場復甦的跡象，對短期業務前景持審慎樂觀態度，並對內地珠寶市場的中長期展望仍然樂觀。港澳市場方面，集團相信在可見未來仍然充滿挑戰，未來將繼續整合港澳零售網絡、精簡成本架構、改革現有業務模式等，提升零售體驗及營運效率。