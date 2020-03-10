周大福：執行董事2月至4月減薪三成　港約20間店已恢復營業

新冠肺炎疫情重挫零售業，周大福（1929）發言人表示，董事會決定執行董事由2月至4月減薪三成，與員工共渡時艱，強調沒有裁員計劃，並透過開拓線上銷售渠道，以及彈性安排員工在家或辦公室工作，冀保障員工就業。

集團早前公布今年首2個月營運數據，其中港澳市場零售值按年大跌60%，同店銷售大減59%；內地市場同店銷售跌49%，因公共衛生及員工安全考慮，大部份位於內地及港澳市場銷售點，已分別在1月底及2月初起暫停營業。最新周大福表示，早前港澳約40多間暫停營業的分店，最新本港約20間已恢復營業。

員工獲額外有薪在家學習假

發言人表示，由於疫情發展不斷變化，使到全球的經濟發展及零售市場短期內均面對嚴峻挑戰，集團以保障員工就業為重要考量，開拓線上銷售渠道「雲商365」及「我智營」，讓前線或後勤員工利用平台向親友或顧客推介產品，目前已推出約一個月。

另外，周大福靈活彈性安排前線和後勤員工在家或辦公室工作，確保公司業務如常運作，減低員工過度密集而受感染的風險，並向員工額外提供「有薪在家學習假期」，鼓勵員工在休假期間自我增值，參與線上培訓，內容涵蓋品牌管理、電子商務及新零售體驗等課題。

早於2月初，有周大福前線員工曾向《香港01》透露，前線所有員工2月均被要求放最少6天年假，以及1日額外有薪假期，同時不獲發放600元勤工獎金及1,500元超時（OT）津貼。周大福則指，該月安排前線員工放6天年假，安排往其他分店工作，及額外發放1天有薪的「在家學習假」。