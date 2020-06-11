中國深圳搶房大戰又上演　千人通宵排隊

中國新冠肺炎疫情緩解後，深圳再次上演搶房大戰，出現千人通宵排隊的場景。

光明區一樓盤原定於6月11日開始認籌，但從10日下午起就有購房者在營銷中心外大排長龍，晚間由於人數過多，開發商緊急通知認籌活動取消。

出現搶購熱潮的是位於深圳光明區的融御華府，該樓盤由金融街和華發兩家國企聯合開發。5月底，該樓盤開放營銷中心，購房者想要參觀需要先驗資50萬元（人民幣‧下同），該樓盤也被不少房產仲介稱為2020年深圳第一網紅盤。

按照原計劃，融御華府將於11日開始認籌，認籌時間為11至13日，並且需要收取每套100萬元的誠意登記保證金。

但從6月10日下午開始，樓盤營銷中心外已經有眾多購房者排隊認籌，有網民指有人還帶著凳子來排隊。到晚間，有現場人士表示連夜排隊認籌的人數多達千人。在此情形下，金融街官方緊急發佈公吿稱，為防止人員大量聚集，確保防疫安全，原計劃11日的認籌及參觀樣板房活動取消。

根據深圳住建局官網資料，融禦華府備案房源共420套，涵蓋商鋪和住宅兩種類型產品。其中住宅394套，戶型建面約92至129平方米，均價約每平方米5.09萬元。

2011年以來，由於高房價、惡意控盤、房抵經營貸等話題，深圳樓市一直處於輿論的風口浪尖。4月中旬，深圳住建局對外發聲稱，將加強房地產市場監管和整治。

而打響深圳這輪二手房整治第一槍則是光明區。 4月底，有市場消息稱，光明區住建局對區域內的四個熱點樓盤（深房傳麒山、光明大第、新地中央、龍光玖龍台）口頭傳達了每平方米不超過6.3萬元的指導價。

因此，融禦華府與周邊二手房價格出現倒掛。在剛需客或者投資客看來，只要上車就是賺到了。有房產仲介表示，融御華府每套至少有70萬元至100萬元利差，再多就要看後市漲價預期了。