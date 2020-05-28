中國社科院報吿：中國房地產泡沫風險增加

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華認為，按一般的分析邏輯，租金下跌房價上漲，表明房地產泡沫風險在增加。

《澎湃新聞》報道，中國社會科學院財經戰略研究院發佈2020年04月緯房綜合指數，數據顯示2020年4月中國核心城市（主要為一﹑二線城市）二手房成交量與價格快速回升，租金較快下降。三四線城市房價總體下跌。

反映中國24個核心城市房價總體變化的緯房核心指數顯示，2020年4月，核心城市綜合房價已經高於2019年全年最高房價，但是仍要低於2018年中的房價水準。2020年4月，緯房核心指數為107.01點（以2018年1月核心城市綜合房價為100），比2020年3月106.43點上漲0.54%，比2019年4月105.26點上漲1.11%。

雖然中國房價上漲迅速但核心城市住房租金較快下降。

反映中國22個核心城市住房租金總體變化的緯房租金核心指數顯示，核心城市近2個月住房租金出現較快下降，與房價走勢形成背離。2020年4月，緯房租金核心指數為102.6點（以2018年1月核心城市綜合租金為100），比2020年3月103.19點下降0.57%，比2019年4月104.12點下降1.46%。

鄒琳華及緯房指數研究小組認為，核心城市二手房成交量的迅速反彈，和1月至2月受疫情影響市場停擺恢復後形成的「剛性需求累積效應」有關。預計下半年二手房成交量將回落。

緯房指數研究小組認為，中國一線城市房價上漲相對較快，與經濟下滑背景下，市場避險意識增加有一定關聯。三四線城市房價總體下跌也是如此。預計該分化態勢將會延續到2020年下半年。