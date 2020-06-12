國泰5月載客量按年劈99.4%　每日載客僅600人　預告上半年虧損

國泰（0293）公布今年5月客、貨運量數據，集團稱由於COVID-19全球疫情持續，香港及多國政府實施旅遊限制及檢疫措施，集團月內因應需求疲弱而大幅削減97%運力。

國泰航空與國泰港龍在5月份合共載客18,473人次，按年下跌99.4%，收入乘客千米數按年減少99.1%。乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6%，以可用座位千米數計算的運力則下跌97.5%。今年首五個月，載運乘客人次較去年同期下跌71.2%，運力下跌59.5%，而收入乘客千米數則下跌 67%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，月內的需求仍然疲弱，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600人。運載率雖較4月份的21.7%有所改善，但仍處於29.6%的低水平。

貨運量按年跌41%

兩航空公司在5月運載的貨物及郵件合共98,710公噸，按年跌41.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少29.1%。運載率上升9.1個百分點至73%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌37.9%。在 2020年首五個月，載運貨物量較去年同期下跌29.7%，運力下跌27.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌22.3%。

集團預計，今年上半年將錄得顯著虧損。林紹波表示，因應航空業受到巨大衝擊，集團因此調整6月及7月的客運航班規劃，客運航班運力分別約為 3.5%及 9.4%，惟有關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整，預計未來數月仍會大幅削減航班。