國泰注資｜學者稱政府救亡合理　譚文豪憂成壞先例日後需再出手

新型肺炎疫情持續多月，封關措施重創航空業。政府日前出手注資國泰航空救亡，在390億元資本重組計劃，除了透過發行優先股及過渡貸款，並獲政府融資至少273億元。 中大商學院高級講師李兆波今日（10日）在港台《千禧年代》上說，由政府救亡合理，由於航空業賺錢不多，難單靠個人投資者出手。立法會議員譚文豪則批評政府用土地基金做法繞過立法會，又擔心將成壞先例，「洗濕咗個頭」，日後國泰或要求再注資。

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中大商學院高級講師李兆波於港台節目《千禧年代》上稱，面對新冠疫情重創航空業，不少國家均出手注資代表地區的航空公司，如新加坡航空等，認為港府注資國泰航空做法合理，能夠避免倒閉影響大量職位，亦可維持本港航空樞紐地位。他續指，航空業賺錢不多，由於個人投資者講求回報，難吸引他們注資，若非政府出手難協助國泰過難關。他又指，國泰「做得幾好」，能夠捱至現時才要求政府出手。

任命觀察員屬正常行為

政府表明無意長期持有股權及進駐國泰董事局，惟將任命兩名觀察員參與會議。李兆波認為做法正常，可增加投資者信心，相信政府與國泰在董事局外亦有交流。被問及會否令政府踏上「不歸路」，日後需要繼續注資，李稱今次疫情屬世紀事件，就算日後重臨相信各國會處理得更好，減低對經濟影響；加上國泰航空過往順利度過沙士、金融海嘯等難關，相信日後未必需要政府再出手。

譚文豪憂將轉售股份予國企

立法會議員譚文豪稱，由於國泰擁有大量航權，能夠明白政府出手救亡。不過，他質疑政府動用土地基金注資手法，批評做法繞過立法會，無法提出質詢、修改，而日後亦可重用類似手法。此外，由於政府今次透過買入優先股的做法注資，譚文豪質疑政府可將股份轉手，一但轉售國航或國企，將可令英資太古失去大股東的地位。

譚文豪又批評政府無解釋大規模注資的必要，說273億元能夠支持國泰於零收入下營運一年，認為國泰載客量雖大減，但貨運量仍能保持，政府無必要以零收入規模注資。他擔心做法成為壞先例，「洗濕咗個頭」，日後若國泰再面臨財務危機，或要求政府再注資或減低息率。

國泰航空受疫情重創業務，載客量大跌。（資料圖片）

國泰未承諾不裁員 工會感失望

由於國泰未有承諾不作裁員，譚文豪批評國泰做法需要符合社會責任及公眾期望，若由政府注資後仍裁員將為大問題。國泰空中服務員工會主席王思敏亦指對公司說法感失望，稱員工在過去多月願意放無薪假，希望與公司共度難關，而第二波的無薪假亦將開展，要求他們於未來3個月內放共3周無薪假，擔心公司會在第四季出手裁員。