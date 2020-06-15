5月中國規模以上工業增加值按年增長4.4%

中國國家統計局公佈數據顯示，5月份，中國全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，增速比4月份加快0.5個百分點；按月增長1.53%。1月至5月份，全國規模以上工業增加值按年下降2.8%，降幅比1月至4月份收窄2.1個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長2.1%；股份制企業增長4.8%，外商及港澳臺商投資企業增長3.4%；私營企業增長7.1%。

中國工業生產穩定回升。（視覺中國）

分三大門類看，採礦業增加值增長1.1%，製造業增長5.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.6%。5月份，裝備製造業和高技術製造業增加值分別增長9.5%和8.9%，快於規模以上工業5.1和4.5個百分點。從產品產量看，挖掘、剷土運輸機械，微型計算機設備，光纜，汽車，工業機器人產量按年分別增長62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。

1月至4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額12,598億元人民幣，按年下降27.4%，降幅比1月至3月份收窄9.3個百分點；4月份，規模以上工業企業利潤總額按年下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6個百分點。

5月份，中國全國服務業生產指數按年增長1%，4月份為下降4.5%。1月至5月份，服務業生產指數按年下降7.7%，降幅比1月至4月份收窄2.2個百分點。從主要行業看，5月份，資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，房地產業，金融業生產指數按年分別增長12.9%、7.1%、5.2%，比4月份分別加快7.7、6、0.8個百分點；批發和零售業，住宿和餐飲業按年分別下降2.1%、21.7%，降幅比4月份分別收窄4.5、12個百分點。1月至4月份，規模以上服務業企業營業收入按年下降8.6%，降幅比1至3月份收窄2.9個百分點，其中資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業增長6.9%。

中國國家統計局工業司副司長江源解讀5月份工業生產數據時表示，1月至5月累計工業生產仍下降，5月份部分行業和產品回升力度有所減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。一是復工復產深入推進，工業生產加快。二是多數行業和產品生產繼續恢復，新興產品保持高速增長。三是裝備製造行業增長繼續加快，基建類相關產品增勢較好。四是原材料行業增長有所加快，水泥、鋼材等生產持續向好。