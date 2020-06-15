保就業計劃｜東亞銀行提申請　指員工享更大安穩和信心籌劃未來

政府推出的第一期保就業計劃已於剛過去周日（14日）午夜截止申請。東亞銀行（0023）表示，東亞銀行及其香港附屬公司已決定申請政府的保就業計劃，該項計劃有助企業繼續聘用員工，並對香港經濟的復甦作出積極的貢獻，該銀行參與以表支持。

東亞指，透過參與計劃，4,000多位在港員工得以享有更大的安穩和信心，以籌劃他們的未來，該行亦持續進行招聘和填補主要職位，並在人才培訓和發展方面作出更多投資，讓業務向前發展，並繼續取得成功。

東亞強調，該行的業務和財務狀況皆十分穩健，過去百多年間，該行克服許多困難，相信今次該行亦能應對挑戰，並繼續維護員工、股東及客戶的利益。

陳振英相信，銀行申請有關計劃是從員工隊伍穩定性的角度考慮。（資料圖片）

金融界立法會議員陳振英表示，有其他中小型銀行曾考慮申請計劃，但到最後一刻猶豫之下未有遞交申請，他相信銀行申請有關計劃是從員工隊伍穩定性的角度考慮，中小型銀行一般會在每年3至6月份發花紅，而今年疫情下，花紅或比去年差，而發花紅之後通常是流失率高峰，對銀行而言，要培養新人是困難工作。

陳振英認為，銀行透過申請計劃，表達不裁員的訊息，而取得政府的資源後，亦可用作特殊加薪，有助穩住員工「軍心」。