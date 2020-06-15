【6億人月收入千元】統計局：隨發展將有更多人成為中等收入群體

國務院總理李克強在2020年兩會期間的記者會上提到「有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣，下同）」，引發熱議。對此，北京再次回應。

國家統計局新聞發言人付凌暉6月15日稱，關於6億人每個月人均收入1,000元，可以從全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。按照住戶收支調查，中國家庭戶樣本可以分為低收入組、中間偏下收入組、中間收入組、中間偏上收入組、高收入組五個等級，每等份各佔20%。其中，低收入組和中間偏下收入組戶數佔全部戶數比重為40%。

2020是中國「脱貧建小康」計劃的收官之年，受新冠肺炎疫情的衝擊，脱貧任務更加嚴峻。圖為2019年2月11日，四川大涼山的彝族民眾搬新居。（新華社）

他進一步指，根據2019年相關數據，低收入組和中間偏下收入組共40%，家庭戶對應的人口為6.1億人，年人均收入為11,485元，月人均收入近1,000元。其中，低收入組戶月人均收入低於1,000元，中間偏下收入組戶月人均收入高於1,000元。

不過，付凌暉同時強調，隨着中國經濟持續發展，將會有越來越多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體。中國國內市場潛力巨大，發展未有窮期。

「6億人月收1000元」惹熱議

5月28日，國務院總理李克強在中國人大閉幕後的總理記者會上表示，「中國是一個人口眾多的發展中國家，人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元左右」。

「6億人月收1000元」因此成為近日中國社會討論的熱門話題。輿論指，中國都一直以「世界最大發展中國家」自居，坊間新聞也習慣使然，天天都充斥「中國模式」、「世界第二大經濟體」、「世界工廠」之類資訊，未有預料中國的領導人居然會「自揭瘡疤」。還有評論稱，李克強說法戳破中國「厲害了我的國」的幻影。

對此，人社部專諮委委員、中國收入分配研究院執行院長、北京師範大學教授李實曾在接受中國國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》採訪時解釋稱，6億人平均月入1,000元左右，並非指這6億人月入都只有1,000元，而是有高於1,000元的，也有低於1,000元的。

李實指出，從構成情況看，這6億人不僅包括在就業、有收入的人口，也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。

他同時強調，「這就證明，這6億人中會有一部分居民月收入要比1,000元高一些甚至高出相當幅度，也會有一部分人月收入要比1,000元低一些甚至低出相當幅度。在利用這一數據時，認清這一群體的人口構成，對正確認識數據反映的現象十分重要。」

不過，李實也坦承，這充分說明中國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高。