莎莎全年虧損5.16億元　不派末期息

莎莎國際（0178）公布截至今年3月底止全年業績，期內虧損5.16億元，去年同期則錄得溢利4.71億元，每股基本虧損16.7仙，不派末期息。翻查資料顯示，至少為2000年後首次停派末期息。

莎莎又指出，從今年4月1日至6月14日，香港及澳門特區零售銷售按年跌75.9%，同店銷售按年跌72.6%，內地零售銷售跌15.3%，同店銷售跌1.2%，馬來西亞零售銷售按年跌48.9%，同店銷售跌5.6%。電子商貿按年跌22.7%，營業額按年跌69.5%。

上財年營業額跌近3成

在剛過去財政年度，撇除零售店舖資產減值撥備及終止新加坡零售業務的虧損，集團虧損為2.05億元。

集團持續經營業務營業額下跌29.9%，至57.17億元。當中香港及澳門特區市場零售及批發銷售額為47.39億元，按年跌33.2%。

香港及澳門零售銷售額下跌 34.6%，同店銷售減少33.8%，內地旅客的銷售佔比由去年的 71.4%減至60.3%。中國內地業務總營業額下跌 12.1%；同店銷售則增加 5.2%。

店舖按年減少18間

截至今年3月底止，莎莎的零售店舖數目為235間，按年減少18間。

莎莎表示，將繼續與業主磋商，爭取為短期內未約滿的店舖提供臨時租金減免，並與業主尋求把新租約形式由定額租金轉換為按營業額抽成的可能性。集團已透過無薪假安排、臨時減薪計劃和減少工作崗位，並鼓勵員工清理假期，以降低員工成本。