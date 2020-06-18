莎莎：港澳銷售有回升跡象　惟料中期業績仍錄虧損

本地零售業步寒冬，莎莎國際（0178）截至今年3月底全年虧損5億元。集團主席及行政總裁郭少明表示，受中美貿易戰、社會事件及疫情多重打撃，去年為公司成立42年來經營狀況最嚴峻的一役，亦是集團自2003年沙士後首次錄得虧損。

他相信，2至3月為港澳銷售的最差時期，隨著政府放寬限聚令後，銷售有回升跡象，惟只局限於本地客。他指出，集團首季表現不理想，預期第二季亦難見突飛猛進，認為本港零售市道須時間恢復，並期望期望澳門開關後可推動銷售，惟料中期業績仍錄虧損。

集團自上市以來首次決定不派息，郭少明稱，目前經營環境嚴峻，公司須保留現金，期望市況好轉後可恢復派息。

本財年關閉不少於10間分店

莎莎自去年10月至今已在港澳地區關閉12間分店，郭少明表示，本財年集團有約37間店舖須續約，最新有13間店已續租，平均租金減幅逾四成，亦包括為期3至6個月的短約。他補充，會爭取大幅減租以達致店舖收支平衡，若減租未如理想時會選擇關店，遊客區店舖須減租逾六成才考慮，預期本財年關閉不少於10間分店，並改善產品組合以吸引本地客。

內地市場方面，郭少明補充，當地業務已見復甦，在疫情期間曾關閉約10間店，惟近期已新開4至5間店，料本財年開不多於10間店舖。他提到，集團已關閉內地網站及手機應用程式，惟未來將透過微信小程序等第三方平台，提供個人化的客戶互動體驗，看好電商服務將帶動內地銷售表現。

截至今年3月底，集團員工數為約3,700名，較去年中期業績公布的約4,500名，減少約800人，郭少明解釋，新加坡結束業務約流失逾500人，另外集團陸續關閉分店，生意受挫影響銷售員佣金收入，亦導致員工自然流失。目前集團已申請政府的防疫基金及保就業計劃，期望保住員工就業。