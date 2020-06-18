5月強積金中港股市基金淨流出3.84億元　《彭博》﹕4年來單月最多

積金評級（MPF Ratings）表示，香港政治前景的擔憂以及新冠病毒帶來的持續影響，令強積金成員以創紀錄數字之一的規模離開香港及中國股市。

強積金成員於今年5月採取積極行動，在各強積金基金類別中，以「股票基金（香港及中國）」的資金淨流出為最高，規模達3.84億元。據《彭博》報道，此規模是為4年來最大月度紀錄。

相反，亞洲以外地區的股票基金則錄得最高的強積金資金淨流入，資金淨流入總額高達11.7億元，隨中美之間的緊張局勢持續緩和，11.7億元的資金淨流入中有超過80%的資金流入了美國股票市場。

5月強積金中港股市基金錄3.84億元淨流出。（資料圖片）

《積金評級》主席：強積金成員似乎對中港股市失信心

《積金評級》主席叢川普（Francis Chung）認為，強積金資金流向改變的規模可能預示着強積金成員投資行為的改變。「雖然從表面上看來，流入美股的強勁資金可能與美國股票市場的復甦有關，但在香港及中國以及美國之間資金流差異的大小，正暗示着更重要的事情正在發生。美國及歐洲股票基金的合共資產通常只剛剛超過強積金總資產的4%，在強積金資金淨流入中獲得接近其6倍的市場份額是不成比例的，與歷史相比亦屬異常。強積金成員似乎對香港及中國股市失去信心。」

當被問及是否相信投資者改變其投資行為會帶來更好的投資結果時，叢川普表示，在許多層面上，過去12個月對香港人來說是非常艱難的，但強積金是長線投資，因此，成員應專注於退休目標，而並非把握市場時機。他續說，長遠地創造財富的關鍵，是保持投資組合分散和多元化，在市場下跌時增加投資並真正專注於長線投資。