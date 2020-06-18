政府派錢一萬｜金管局提醒市民：須核實銀行網址正確

政府現金發放計劃下周日（21日）開始接受登記。金管局發言人表示，銀行將支援客戶透過網上銀行、銀行網站及書面表格進行登記，如透過網上銀行及銀行網站登記，資料將直接輸入系統，除了可減省人手處理登記的時間，亦可減低因為誤讀筆跡輸入錯誤資料的風險，有助加快處理登記的流程，電子登記相比遞交書面表格會較快收到款項。

金管局提醒市民，在進行登記前，必須先核實銀行的網址是否正確。市民亦應避免透過來歷不明的電郵或短訊內的連結登入網上銀行，慎防虛假或偽冒網站及欺詐電郵/短訊，以免受騙。如有疑問應聯絡所屬銀行查詢。

發言人表示，假若長者想透過銀行網站進行電子登記以較快收到款項，但又不熟識上網操作，謹記要找可信賴的親友例如子女協助登記。如果長者沒有可以收取短訊的聯絡電話號碼，可以輸入協助其登記的親友的本地流動電話號碼，以方便聯絡之用。

同一親友亦可協助不同長者於網站進行登記，如子女協助雙親透過銀行網站登記，並提供同一個流動電話號碼作聯絡。銀行會在收到經其網站收到的電子登記後，按長者（即登記人）過往提供給銀行的聯絡資料發出確認通知，長者收到通知後如有查詢（例如在不知情下資料被用作登記）可與銀行聯絡。