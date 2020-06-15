政府派錢│現金發放計劃表格今起下載　7大伏位做錯影響申請

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【現金發放計劃 / 政府派錢 / 派1萬 / 派一萬】政府將於周日（6月21日）起接受1萬元現金發放計劃登記，今日（6月15日）開始可以下載登記表格。不過大家填寫資料及遞交申請時要小心7大伏位，以免延誤取錢或取不到錢。

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政府今日（6月15日）起派發1萬元現金登記計劃書面登記表格，可按此到現金發放計劃網頁下載，或到各銀行分行、郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署分區福利辦事處、房屋委員會轄下公共屋邨辦事處及客戶服務中心索取。

填寫申請表格程序十分簡單，只要填寫5大類資料再簽署就完成，詳情可看下圖。

↓↓↓ 現金發放計劃表格填寫步驟（點小圖放大看） ↓↓↓

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銀行及全港郵政局會在6月21日上午9時至下午5時開放，供市民遞交書面登記表格。

填寫及遞交表格7大伏位

雖然填寫表格相當簡單，不過都有一些地方需要小心留神，以免遲收錢甚至DQ收不到錢！

↓↓↓ 現金發放計劃申請7大伏位 ↓↓↓

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現金發放計劃9大重點　什麼方法最快取錢？

到底如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？是否符合申請格？以下9大重點一一解答！

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃9大重點 ↓↓↓

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登記領取1萬元機會只有1次，究竟在哪間銀行登記領錢最好最著數呢？以下各銀行優惠大家可看看。

↓↓↓ 現金發放計劃各銀行優惠（點小圖放大看） ↓↓↓

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