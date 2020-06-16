政府派錢一萬｜銀行網上登記流程一覽　僅四個步驟完成登記

今年《財政預算案》措施向全民派發一萬元的「現金發放計劃」，以振興本港經濟。早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，料最快可於7月8日收到錢。 本文將詳細講解，透過銀行登記的網上理財服務網頁、網上理財服務流動程式、銀行網站三種方法的細節，從登入至完成登記最快只需四個步驟。

▼派錢一萬 簡易登記流程▼

政府現金發放計劃網站指，透過銀行的網上理財服務登記，包括︰網上理財服務網頁、網上理財服務流動程式，登記人登入戶口後，只需提供本地聯絡電話號碼（或選用銀行備存的聯絡電話號碼），然後選擇收取款項的帳戶。

然後，閱讀「登記人聲明及承諾」的條款，並在相關空格內加上剔號接受條款。最後，按「確定」完成登記，螢幕將顯示登記已收妥的字句，亦有參考號碼作為日後查詢之用。

而透過銀行網站登記，除了提供本地聯絡電話號碼、收款帳戶號碼外，登記人亦須提供香港永久性居民身份證號碼的首四個字母及數字，例如「A123」。同樣在相關空格內加上剔號接受條款後，按「確定」遞交登記，銀行將根據備存的資料，如短訊、電郵或信件等方式通知客戶，以核實登記人身份並完成登記。

▼派錢一萬 申請詳情▼

有21間銀行參與現金發放計劃，其中渣打銀行和滙豐銀行，已公布詳細登記步驟，並提供了網上理財服務網頁、網上理財服務流動程式、銀行網站三個登記方法給市民參考。而整個登記流程與現金發放計劃網站的資料一致，從登入至完成登記最少只需四個步驟。

▼派錢一萬 手機流動應用程式登記步驟（渣打銀行）▼

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▼派錢一萬 網上理財戶口登記步驟（渣打銀行）▼

▼派錢一萬 網頁表格登記步驟（渣打銀行）▼

▼派錢一萬 滙豐銀行登記步驟▼

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

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