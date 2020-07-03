中國臨就業壓力　7及8月為畢業生就職潮將帶來挑戰

中國6月官方和財新製造業採購經理指數（PMI）均超預期回升，表明隨著新冠肺炎疫情基本得到控制、防疫管控放寬，更多企業在逐漸恢復正常經營，但製造業持續復甦並未帶來就業明顯改善。

《路透》報道，盤點近期中國國常會表態和人民銀行政策，不管是央行下調再貸款再貼現利率，還是中國國務院要求金融向實體讓利1.5萬億元人民幣、並允許地方專項債補充銀行資本金等等，都指向一個共同的目的，就是馳援貢獻了中國80%以上城鎮勞動就業的中小企業，以穩住經濟和就業的基本盤。

「雖然從6月的高頻數據及PMI繼續回升來看，經濟正在從疫情的深坑中恢復，但6月小型（企業）PMI反而下跌降至榮枯線以下表明，當前經濟的修復是由大型企業驅動的結構性修復，小微企業的生產經營活動與生存環境依然不佳，」粵開證券首席固收研究員鍾林楠稱。

中國經濟已進入「下半場」，復甦仍是關鍵詞。（Reuters）

他認為，小微企業是當前中國國內創造就業機會最重要的市場主體，要穩就業必先穩小微企業。

中國6月官方製造業製造業採購經理人指數(PMI)超預期反彈至三個月高位50.9，但當月從業人員指數降至49.1，為連續第二個月處在萎縮區域；企業生產經營活動預期亦按月回落，從57.9降至57.5。

野村證券（Nomura）在最新報吿中指出，受多重因素推動中國經濟復甦態勢向好，將中國二季度實際GDP按年增速預期從1.2%上調至2.6%，但考慮到不確定性攀升且經濟復甦仍面臨強勁阻力，將三季度和四季度實際增速預期分別從4.5%和5%下調至4.3%和4.5%。

受新冠肺炎疫情導致中國國內外形勢發生重大變化影響，中國2020年已將城鎮新增就業目標調降至900萬人以上，較2019年目標新增1,100萬人調降了200萬人，較2019年實際完成的新增1,352萬人下調幅度超過400萬人；城鎮調查失業率目標亦從2019年的5.5%左右提高到6%左右。

2020年前五個月來看，中國累計新增城鎮就業460萬人，較2019年同期的597萬人降幅接近23%；其中5月新增就業只有106萬人，低於4月的125萬人，更遠低於2019年同期的138萬人。

5月中國城鎮調查失業率儘管從4月的6%小降至5.9%，但仍處於2018年1月有官方公開數據以來的高位；當月31個大城市城鎮調查失業率則升至5.9%，為2018年1月有官方公開數據以來的最高值。

展望未來，7月和8月還將迎來大學畢業生就職潮，2020年高達874萬人的高校畢業生規模再創歷史新高，也給就業帶來不小壓力和挑戰。