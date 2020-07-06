【中國經濟】專家預計︰中國次季GDP增幅大概率轉正

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情後，中國經濟是否已走出「反轉曲線」，惹來關注。

綜合內媒報道，多位專家預測，中國二季度整體經濟動能將提升，國內生產總值（GDP）增幅大概率轉正。

據《證券日報》報道，華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，預計二季度GDP增幅2.7%左右。二季度第二產業的恢復是較為強勁的，無論是工業還是建築業。按照估算，在二季度GDP回升至2.7%的情況下，第二產業貢獻1.8%（2019年二季度第二產業貢獻2.3%），第三產業貢獻0.9%（2019年二季度第三產業貢獻3.6%）。第三產業恢復情況明顯慢於第二產業。

國泰君安研究所全球首席經濟學家花長春認為，5月份經濟數據奠定了接下來經濟逐級抬升的態勢，預計二季度GDP增幅3.4%。

旅遊消費是推動中國經濟上行的新動力。圖為，南寧中山路美食街。（視覺中國）

據《每日經濟新聞》報道，作為國民經濟運行的第一推動力——消費表現好，國民經濟恢復自然就會好。先看中國端午節假期——中國文化和旅遊部發布的數據顯示，3天小長假全國每日接待遊客人數全部超過了1,000萬人次/日，旅遊需求與「五一」和「清明」兩個節日相比繼續處在恢復通道上。攜程發佈的數據顯示，端午小長假前兩日，全國累計接待國內遊客3,707.7萬人次，累計實現國內旅遊收入96.6億元人民幣，已超越清明小長假3天的總和。