調查：內地逾4成人感幸福　年賺百萬者在不幸福人群中佔比最高

央視財經頻道近日發布《中國經濟生活大調查（2019—2020）》，當中連續第14年針對民眾幸福感指數作調查。今年的調查結果顯示，有超過4成內地民眾感到生活幸福。而感到不幸福的人群中，年賺百萬（人民幣．下同）以上者佔比最高，達到20.23%。 究竟收入在甚麼範圍內的人最幸福？戀愛會讓人更幸福嗎？男人和女人、老人和年輕人，幸福感又有甚麼不同？一文了解大數據裏的幸福密碼。

據悉，《中國經濟生活大調查》過往每年透過郵遞員向公眾發放約10萬張調查問卷；今年在多間航空公司支持下又增加空中調查渠道，共收集約13萬張問卷。調查結果顯示， 過去1年有43.81%受訪者感覺自己幸福，只有11.92%的人感到自己不幸福。44.27%的人表示感覺一般。

▼ 有錢就一定感到幸福嗎？賺多少錢的人最幸福？（按圖放大）

愈有錢就愈幸福嗎？答案並非如此。調查發現，年收入「1萬以下」（人民幣．下同）區間的低收入人群幸福感並不是最低。隨着年收入區間增長至「12至20萬」，感到幸福的人群比例逐漸增高。但年收入區間從「12至20萬」到「100萬以上」，幸福人群比例相差並不十分明顯。

而在感到不幸福的人群中，年收入超過100萬的高收入人群比例最高，達20.23%。一年掙多少錢的人生活最幸福？ 答案是12萬到20萬。這個人群中，每10人就有6人感到幸福。

▼ 女性和男性在哪個年齡段最幸福？單身與戀愛哪個更幸福？（按圖放大）

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調查數據還顯示，女性一生中最易感到幸福的年齡段是26至35歲，這個年齡段中47.31%女性表示生活幸福知足。其次是18至25歲的女性（45.99%）。46至59歲的女性中感到幸福的佔44.51%。 36至45歲的女性的幸福感比例最低，與60歲以上的女性相近。

男性一生的幸福感走向與女性相反， 60歲以上男性（49.72%）與18至25歲男性（49.5%）是感到幸福者佔比最高的兩個男性人群。男性46至59歲是一生中壓力最大的時候，感到幸福的比例只有41.92%。

調查指戀愛者較單身者更幸福。（視覺中國）

從情感關係看，調查指幸福感比例最高者是有戀人但還未結婚者（45.62%） ，其次是已婚人士（44.16%），單身人士敬陪末座（43.96%）。調查指這顯示隨時可以秀恩愛的熱戀男女真的比單身幸福。

幸福感與是否會影響生活中的大小事？調查指，過去1年，感到幸福的人中有40.90%增加了朋友，40.25%增加了收入，21.83%增加了自信，13.02%增加了成就感，比例都高於全國平均水平。

（央視新聞）