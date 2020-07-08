世邦魏理仕：料本港全年商舖價格跌30%　甲級寫字樓價格最多跌25%

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，今年上半年商業房地產市場總投資額，錄得合共132億元，分別來自40宗超過1,000萬美元（約7,800萬元）的交易成交，按年跌71%，並只佔2019年全年投資額的18%。更是創11年以來的上半年新的成交額時期。

根據世邦魏理仕資料顯示，所有商業房地產物業的資本價值均錄得下跌，大部分反映租金的下調趨勢。當中商舖價格跌幅最大，2020年上半年共錄得25％跌幅，料全年跌30%; 甲級寫字樓價格同期下降19.6％，料全年跌20%至25%; 工業物業方面，鑑於投資者對可作為重建用途的物業需求持續上升，工業樓宇價格在2020年上半年僅下降了5.9％，料全年跌5%至10%。

甲級寫字樓空置率為11年新高

本港寫字樓市場需求受中美貿易糾紛及新冠肺炎疫情影響。今年上半年淨吸納量錄得負1,280,000平方呎，是有記錄以來最疲弱的租賃市場。大部分分區的空置率升至11年來最高，中環區的空置率由一年前的1.5%升至目前4.3%的水平。

整體甲級寫字樓市場租金在上半年跌10.3%，相對上港島東區表現較平穩，錄得大約4%跌幅。

整體甲級寫字樓市場租金在上半年跌10.3%。（資料圖片）

以旅客為主導的商舖生意大受打擊

本港零售業總銷貨額在首5個月錄得34.8%跌幅。其中，以旅客主導的行業最受影響。相反，本地日常用品的需求穩定，生活用品的超市銷售在首5個月錄得12%上升。

核心零售區主要街道的整體空置率升至4年高位的13.5%。街舖整體租金於上半年下降15.2％。核心零售區的平均租金仍比2003年沙士疫情 （SARS）水平高出約40%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，雖然有大型零售連鎖商受到外來經濟因素的影響決定離開香港，但不排除租金下調或訪客人數上升後，將到港再開分店。而且上半年仍有超過20個新的海外零售商進駐香港。

工業及物流貿易額均錄下跌

4月和5月的商品貿易總額按年下跌7.7％，反映2020年第二季可能成為連續第六個下跌的季度。這將是自1997年亞洲金融危機以來最長的衰退週期，但對比以往，今次的跌幅較為溫和。同期的空運量按年下降6.7％。

倉庫整體租金水平下降4.2％，空置率上升至3.8％，即時可用的空置空間仍有限。