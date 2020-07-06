財經加零一．足本重溫｜長實「樓神」趙國雄預警﹕納米樓遲早爆煲

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。首集（7月6日）嘉賓為有「樓神」之稱的長實（1113）執行董事趙國雄。

本港土地供應不足，市場對住宅的「剛性需求」持續，近年不少發展商都興建「納米樓」，以滿足市場需要。

呼籲市民「一定唔好掂」納米樓

長實執行董事趙國雄於《香港01》財經節目「財經加零一」中表示，納米樓面積太細，參考外國的納米單位，「外國只係畀人返工（居住）用，假日已經返去自己主要居所」。他坦言個人最反對納米樓，相信納米樓「供應到一定程度一定飽和，之後就冇人再會接受，我自己都預期遲早一定會爆煲，我當時都呼籲市民一定唔好掂，唔好張資金綁住係個度，二手都冇人買」。因此認為，無論以投資或自用的角度來說，都不應購買。

不擔心移民潮影響樓市

提到近日「港版國安法」落實，不少人都擔心香港的自己受損，考慮移民到其他國家；而英國近日宣布，將放寬持有BNO港人的入藉條件。趙國雄表示，不擔心突然出現的移民潮會影響樓市，因每年一直都有不少市民移民，同時也有人回流。

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「樓神」不時用「花招」吸客，2003年「沙士」時更瞓身演出，咁多年來扮過船長、占士邦、阿拉伯酋長，以至楚留香等。他指長實一直創意都很多，「成個香港既氣氛都唔太好，所以即使唔係幫到好多賣樓，都希望可以帶到啲歡樂元素畀市民。當時諗住叫啲經理做，但佢地唔肯，咁唯有自己黎」

他又表示，不時也有街坊走過去，看看有沒有其他新形象，因此長實賣樓成績在2003年時，反而是賣得最多；過去更試過推出「看門七件事」，把柴、米、油、鹽、醬、醋、茶都送給買家，引起社會不少聲音，與買家成為很好的朋友。

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