【阿里動向】天貓「618」證行業復甦　料直播帶貨增長持續

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓「618」網購節進入尾聲，天貓淘寶海外事業部港澳負責人陳子堅接受媒體訪問時指，「618」無論在品牌、商家和用戶參與的規模，品類的豐富度，或優惠力度，「多方面都是行業內最強」。

他說，在使用者規模、商家活躍程度及交易金額等，平台按年表現已到了「非常健康且正常的狀態」，當中參與的使用者和商家規模更超越往年。

天貓GMV於5、6月進一步復蘇

疫情帶來新消費趨勢，「在家經濟」亦應運而生。陳子堅說，看到「全民養生」、「宅家自娛自樂」、「近郊旅行」、「全面清潔」等相關的商品持續熱賣。另外，值得注意的是，母嬰及備孕商品銷情熱烈，如葉酸以及孕婦營養品等，由此推測內地年底或將迎生育的小高峰。

今年「618」口號是助商家快速「回血」，陳子堅指，內地疫情還沒有完全過去，但從天貓4月商品GMV成交來看，4月已經恢復至疫情前的水準，5月和6月都在進一步復蘇，不少核心類目都恢復了疫情前水準，例如服飾，家居，汽車，大快銷等。

天貓淘寶海外事業部港澳負責人陳子堅受訪指，今年「618」參與的使用者和商家規模已超越往年。

直播帶貨「在一段時間都會帶來增長」

近年直播帶貨興起，陳子堅說，今年「618」首日，淘寶直播全日帶動了51億人幣的成交，佔去年直播帶動「618」成交總量的40%。此外，品牌和商家的直播間佔比近7成。

不過，直播帶貨受歡迎，是否僅受惠於線下商場關閉？他說，直播不止提供缐上銷售場景，更重要是平台所提供的消費者數據，能為商家帶來增值，「商家或直播主可以看到當刻的用戶情況，包括男女用戶比例。我們會即時向商家提供建議，例如當時哪些貨品的轉化率最高等，這些是缐下場景做不到的。」

他預見，未來線上缐下融合會更多，部份活動會留在線下做，另一些活動會轉移到線上，而透過天貓淘寶的大數據和消費者洞察，將為商家帶來優勢，故預計直播「在一段時間內都會帶來增長」。

直播主要有兩種做法：第一種是商家在直播間拿商品直接做介紹；另一種是商家或銷售員在缐下店舖內做直播。（中新社）

本港市場研開展包退服務

香港市場方面，陳子堅指，淘寶在港快速增長，主要因擴大包郵服務、物流時效提速，令平均到貨時間提升了3天，以及新品類加速供給。他指，看到在家經濟品類，包括方便速食，烘焙和廚具等均呈現3位數字的高速增長，可見用戶對網上消費已成習慣。

現昤，本港用戶使用淘寶，仍難以退貨回內地，他指，阿里了解到本港用戶退貨非常困難，承諾未來淘寶會做到包退服務，並會持續與香港和內地海關緊密合作，有進一步消息會公布。